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Aktüel

Bitlis'te maske takma zorunluluğu getirildi

Yeniakit Publisher
2020-06-16 15:34:06 -
Bitlis'te maske takma zorunluluğu getirildi

BİTLİS (AA) - Bitlis'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, il genelinde maske takma zorunluluğu getirildi.

Valilik'ten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince, Bitlis genelinde maske takma zorunluluğu kararının alındığı belirtildi.

Koronavirüsle daha etkin bir mücadelenin sürdürülmesi ve salgının kontrol altında tutulmasının amaçlandığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimiz genelinde (il merkezi, ilçeler, belde, mezra ve köyler) tüm vatandaşlarımızın, bugün saat 24.00'dan itibaren cadde, sokaklar ve açık alanlarda maske kullanımının zorunlu hale getirilmesine, maske kullanımının sağlık otoritelerinin önerdiği şekilde kullanılmasına, kararlara uyulmaması ve aksi davranılması durumunda her seferinde olmak üzere Umumi Hıfzıssıhha ile Kabahatler kanunlarının ilgili maddeleri gereği idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir."

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