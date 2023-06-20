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Yerel Bitlis’te iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı
Yerel

Bitlis’te iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Yeniakit Publisher
2023-06-20 04:07:00 -
Bitlis’te iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Bitlis’te akşam saatlerinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4’ü çocuk, 8 kişi yaralandı.

Kaza, Bitlis-Diyarbakır yolu üzerindeki Sanayi Sitesi yakınında meydana geldi. Emrullah Kılıç yönetimindeki 61 HB 248 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Bakır Yazı yönetiminde 13 AV 199 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Yaşanan kazada her iki araçta bulunan 4’ü çocuk 8 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, AFAD ve trafik ekipleri sevk edildi. Yaralılar araçlardan çıkarılarak ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Bitlis Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

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