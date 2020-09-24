Bitlis'te fıstık aşısı yapılan menengiç ağaçlarından 300 ton rekolte bekleniyor

BİTLİS (AA) - Bitlis'in dağlık alanlarında kendiliğinden yetişen ve hiçbir ekonomik getirisi olmayan yabani menengiç ağaçları, Siirt fıstığı aşılanmasının ardından kentin en önemli gelir kaynaklarından biri haline geldi.

Bitlis merkez, Mutki ve Hizan ilçelerine bağlı 40 köyde dağlık alanda doğal olarak yetişen menengiç ağaçlarına Tarım ve Orman Müdürlüğü ile çiftçiler tarafından yapılan fıstık aşısı meyvelerini vermeye başladı.

Bölgede bulunan yaklaşık 10 milyon ağaçtan 60 binine 500 bin aşı yapan çiftçiler, sezonun gelmesiyle hasada başladı.

Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince gerekli eğitimlerin verildiği çiftçiler, bu yıl 300 ton fıstık hasat ederek 12 milyon lira gelir elde etmeyi hedefliyor.

- "İyi bir gelir kapısı oldu"

Hizan'a bağlı Döküktaş köyünde yapılan fıstık hasadına katılan Bitlis Tarım ve Orman Müdürü Rıfat Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgede yabani formda 10 milyon ağacın bulunduğunu bunlardan 60 bin tanesine 500 bin aşı yaptıklarını söyledi.

Bu çalışmadan iyi bir sonuç aldıklarını ve fıstık üretiminin kentin en önemli gelir kalemlerinden biri olduğunu belirten Çelik, şu bilgileri verdi:

"Ekonomik getirisi olmayan ağaçlardan şu anda 6-10 kilogram arasında fıstık alıyoruz. Merkez ve 2 ilçesinde 300 ton fıstık rekoltesi bekliyoruz. Bunun il ekonomisine 12 milyon lira katkısı var. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak her yıl olduğu gibi bu yıl da ağaç aşılama konusunda çiftçilerimize eğitim verdik. Gerekli teknik malzemeleri sağladık. Çiftçiler, köylerinde ustaya ihtiyaç duymadan aşılama yapabiliyor. Bu yıl Tarım ve Orman Bakanlığı Kırsal Kalkınma Destekleme Programı kapsamında fıstık işleme tesisi inşa etmeyi planlıyoruz. Bu tesisle bölge fıstığını daha iyi bir fiyatla arz edeceğiz. Menengiç ağaçları tabiat ortamında yabani formda yetiştiği için adaptasyon sorunu olmuyor."

Bu yıl Hizan Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ağaçlara 25 bin aşı yapıldığını aktaran Çelik, menengiç ağaçlarının Hizan'da yoğun bulunduğunu, verimin de yüksek olduğunu dile getirdi.

Aşılama çalışmalarını yaparken yaban hayatını da göz önünde bulundurduklarına dikkati çeken Çelik, "Şaşırtmalı bir yöntemle ağaçlara aşı yapıyoruz. 10 ağaca dişi bir ağaca erkek aşı yapıyoruz. Bunların arasına mesafe yaparak ilerliyoruz. Fıstık bölgemizde önemli bir katma değere sahip. Bu yıl fıstık çok fazla olduğu için fiyatlar biraz düşük. Çiftçi tarladan kilogramını 45 ila 55 liradan satışa sunuyor." dedi.