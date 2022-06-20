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Yerel Bitlis'te facianın eşiğinden dönüldü! 4 katlı bina yerle bir oldu
Yerel

Bitlis'te facianın eşiğinden dönüldü! 4 katlı bina yerle bir oldu

Bitlis’in Tatvan ilçesinde yan binanın temel kazısı sırasında hasar gören ve tedbir amaçlı boşaltılan 4 katlı bina çöktü.

Yeniakit Publisher
2022-06-20 22:07:00 - 2022-06-20 22:11:47

Bitlis’in Tatvan ilçesinde yan binanın temel kazısı sırasında hasar gören 4 katlı bina çöktü.

Olay, bugün öğle saatlerinde ilçenin en işlek caddesi olan Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde bitişiğine yapılacak binanın temel kazısı sırasında 4 katlı binada ağır hasar meydana geldi. Gündüz saatlerinde tedbir amaçlı boşaltılıp, çevresinde güvenlik önlemi alınan bina akşam saatlerine doğru kendiliğinden büyük bir gürültüyle çöktü.

Enkaz kaldırma çalışması başlatıldı

Binada bulunan vatandaşların tedbir amaçlı tahliye edilmiş olması ile olası bir facianın önüne geçilmiş oldu. Gün boyu ana yolun tek şeridinin güvenlik amaçlı kapatıldığı bölgede enkaz kaldırma çalışması başlatıldı. Binanın yıkılma anı ise anbean kameralara yansıdı.

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