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Yerel

Bitlis'te ele geçirildi! Gözaltılar var

Bitlis'te güvenlik güçleri, 495 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-06-05 10:18:00 -
Bitlis'te ele geçirildi! Gözaltılar var

Bitlis’in Tatvan ilçesinde, bir araçta yapılan aramada 495 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Tatvan Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları otomobilde, narkotik köpek ‘Atlas’ ile arama yaptı. Aramada 494.88 gram metamfetamin ele geçirildi. Araçta bulunan Z.S. ve E.S. gözaltına alındı.

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