  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Bitlis'te AFAD ekibi AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Aktüel

Bitlis'te AFAD ekibi AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-08 16:23:48 -
Bitlis'te AFAD ekibi AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

BİTLİS (AA) - Bitlis'te Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) ekibi, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak oy kullandı.

AFAD il müdür vekili Erdal Tunçtan ve ekibi, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Mehmet Emin Mengüarslan'ın "Mucize'nin adı Ayda" başlıklı fotoğrafına oy veren ekip, Yaşam kategorisinde Band Kanani'nin "Kabe'de koronavirüs sessizliği" ve spor kategorisinde Ashraf Amra'nın "Gazze sahilinde spor" başlıklı fotoğraflarını tercih etti.

Tunçtan, AA'nın dünya genelinde yaptığı "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılıp yaşam, spor ve haber kategorisindeki fotoğrafları incelediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Tüm fotoğraflar birbirinden güzeldi. Ekip olarak haber kategorisinde İzmir'de çekilen 91 saat sonra gelen mucizeyi seçtik. Ayda bebek AFAD ekiplerinin 91 saat süren yoğun çalışmasının ardından kurtarılmıştı. Tüm Türkiye'yi sevince boğan resmi seçtik. Tüm ekibe çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İsrail'in eski uzay güvenlik programı şefi: Uzaylılar var, gizli kalmak için ABD ile anlaştılar
Dünya

İsrail'in eski uzay güvenlik programı şefi: Uzaylılar var, gizli kalmak için ABD ile anlaştılar

İsrail'in uzay güvenlik programının eski şefi Hayim Eşed, uzaylıların var olduğunu fakat insanlık onları kabul etmeye hazır oluncaya kadar D..
Yunanlılar ülkeleri sıralayarak dünya ile paylaştı! 'Türkiye'ye yönelik yaptırıma karşı çıktılar'
Dünya

Yunanlılar ülkeleri sıralayarak dünya ile paylaştı! 'Türkiye'ye yönelik yaptırıma karşı çıktılar'

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki meşru faaliyetlerinden rahatsız olan bazı AB ülkeleri Ankara'ya yönelik yaptırımlara karşı çıkıyor. Yunan bası..
'Yalan makinası' İrfan Değirmenci’nin yüzsüzlüğü ‘pes’ dedirtti! İzleyicisini ‘aptal’ yerine koydu
Medya

'Yalan makinası' İrfan Değirmenci’nin yüzsüzlüğü ‘pes’ dedirtti! İzleyicisini ‘aptal’ yerine koydu

Halk TV’de Ana Haber Bülteni sunan İrfan Değirmenci, eski bir fotoğrafı verip, “pandemi zamanında ekmek kuyruğu” diye servis etti. İzleyicis..
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay