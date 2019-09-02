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Bitlis’te 9 ilin katılımıyla çayır mera ve yem bitkileri yaz okulu eğitim programı başladı

Tarım ve Orman Bakanlığı Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Daire Başkanlığı ve Bitlis Tarım ve Orman Müdürlüğünün organizesinde 4342 Sayılı Mera Kanunu ve Uygulamaları yaz okulu eğitimine 9 ilden tarım personelleri katıldı.

02 Eylül 2019 Pazartesi 12:47
Bitlis’te 9 ilin katılımıyla çayır mera ve yem bitkileri yaz okulu eğitim programı başladı

Tarım ve Orman Bakanlığı Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Daire Başkanlığı ve Bitlis Tarım ve Orman Müdürlüğünün organizesinde 4342 Sayılı Mera Kanunu ve Uygulamaları yaz okulu eğitimine 9 ilden tarım personelleri katıldı.


02-06 Eylül tarihleri arasında düzenlenen programa İl Tarım ve Orman Müdürü Rıfat Çelik, Koordinatör Türkay Karaca, Bakanlık Eğitim Personeli Ebru Akyürek, Gültekin Öcalan ve Batman Diyarbakır, Şırnak, Siirt, Van, Ağrı, Muş, Bingöl ve Bitlis İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri katıldı.


Programın açılışında konuşan Bitlis İl Tarım ve Orman Müdürü Rıfat Çelik, Doğal kaynaklardan birinin de mera alanları olduğunu belirterek, “İnsanoğlunun etkisi olmadan hiçbir doğal kaynak bozulmamaktır. Bu doğal kaynakları hava, su, toprak, bitki örtüsü ve madenler olarak sıralamak mümkündür. Bu doğal kaynaklardan biride, insanoğlu için hayati önem taşıyan çayır mera alanlarıdır. Ülkemizde 38,5 milyon hektar olan toplam tarım alanının yaklaşık 8,5 milyon hektar alanını çayır mera alanları oluşturmaktadır. Bitlis ilimizde ise, toplam 130 bin hektar çayır mera alanı kurulmaktadır. Dünyada ve ülkemizde bu kadar geniş yer tutan çayır mera alanlarının yaban hayvanları için bir barınma alanı, kirli havayı temizleyen ekosistemin bir öğesi, insanların psikolojisinde olumlu etki bırakan bir piknik alanı, sahip oldukları biyolojik çeşitlilik ile birçok bitki ve hayvana ev sahipliği yapmaları, arıcılık için doğrudan üretim alanı olmaları, erozyonu önleyerek toprakları koruması gibi insanoğluna birçok fayda sağlamaktadır" dedi.


Çelik konuşmasının devamında, “Çayır mera alanları kültürünü yaptığımız bitkilerin neredeyse tamamının gen kaynağı olmasından dolayı hayatımızın vazgeçilmez parçası olup, hayvansal ürünlerin elde edilmesinde katkısı olan doğal kaynaklardır. Çayır mera alanları bu faydaların yanı sıra hayvansal besi ihtiyacımızı ve hayvanlar için gerekli kaba yem ihtiyacını karşılayan en ucuz üretim kaynaklarıdır. Hayvancılık giderlerinin yüzde 60-70’ini oluşturan kaba yem giderleri çayır mera alanlarından temin edilmektedir. Mera hayvancılığı, ahır ve besi hayvancılığıyla kıyaslandığında birçok avantajı bulunmaktadır. Bunlardan bazıları; hayvanlar için ucuz kaba yem kaynağıdır. Vitamin ve mineral açısından zengindirler,. Hayvanların verimini ve hayvansal ürünlerin kalitesini arttırırlar. Hayvanların üreme gücünü arttırırlar, toprak verimini arttırırlar. Topraklarda erozyona karşı koruma sağlarlar, tuzlu ve alkali toprakları ıslah ederler, yer altı su kaynaklarımızı zenginleştirirler,. Havayı temizleyip oksijen oranını artırırlar, yabani hayvanların barınma ve beslenmelerini sağlarlar. İnsanlar için dinlenme ve piknik özelliği olduğundan dolayı bizler için vazgeçilmezdir” şeklinde konuştu.


Program açılış konuşmalarının ardından 4 gün sürecek olan ‘4342 Sayılı Mera Kanunu ve Uygulamaları yaz okulu eğitimleri’ başladı.

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 12:47
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