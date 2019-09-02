Bitlis’te 5 terörist etkisiz hale getirildi Bitlis’in Tatvan ilçesi kırsalında jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Bitlis’in Tatvan ilçesi kırsalında jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde 2 Eylül 2019 tarihinde BTÖ’nün Tatvan ilçesi kırsalında barınma alanı tespit edilerek yakın hava desteği talebinde bulunulmuştur. İcra edilen yakın hava desteği neticesinde 5 BTÖ mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak, terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir” denildi.

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