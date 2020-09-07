  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Bitlis'te 47 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı
Aktüel

Bitlis'te 47 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-09-07 22:18:57 -
Bitlis'te 47 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı

BİTLİS (AA) - Bitlis'te yurda yasa dışı yollarla giren 47 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince, sığınmacılara ve kaçakçılarına yönelik çalışma yürüttü.

İl merkezinde çevre yolunda durdurulan bir minibüste 47 kaçak göçmen ile bunlara yardım eden organizatörler D.Ç. ve A.T. yakalandı.

Organizatörler işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Libya’da yeni gelişme! Ordu resmen ele geçirdi
Dünya

Libya’da yeni gelişme! Ordu resmen ele geçirdi

Libya ordusu, darbeci Hafter’e ait bir helikopterin ele geçirildiğini duyurdu.

Rusya'dan flaş Doğu Akdeniz açıklaması: Biz hazırız
Dünya

Rusya'dan flaş Doğu Akdeniz açıklaması: Biz hazırız

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın Türkiye ile Yunanistan arasında arabulucu olmaya hazır olduğunu söyledi.

İmamoğlu’ndan gece yarısı operasyonu! İBB zabıtaları Erdoğan pankartlarını söktü
Siyaset

İmamoğlu’ndan gece yarısı operasyonu! İBB zabıtaları Erdoğan pankartlarını söktü

İBB’nin hükümet tarafından hayata geçirilen projelere karşı husumetini gösteren fotoğraflar gündeme bomba gibi düştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'..
Satılık 2015 model Audi A4
Satılık 2015 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı