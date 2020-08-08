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Aktüel

Bitlis'te 4,6 büyüklüğündeki deprem

Yeniakit Publisher
2020-08-08 00:42:51 -
Bitlis'te 4,6 büyüklüğündeki deprem

BİTLİS (AA) - Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Hizan’da meydana gelen depremle ilgili valiliğe hasara yönelik ihbar gelmediğini bildirdi.

Hizan ilçesinde meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depreme ilişkin Twitter'dan açıklama yapan Çağatay, "Hizan ilçemizde meydana gelen 4,6 şiddetindeki depremde ilk belirlemelere göre, ilimiz genelinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmamıştır. AFAD ve jandarma ekiplerimizle tespit çalışmalarına devam edilmektedir." ifadelerini kullandı.

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez de depreme ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Saat 22.20'de meydana gelen ve merkez üssü Bitlis'in Hizan ilçesi olan deprem, ilimizde de hissedildi. İlk belirlemelere göre, Van'da herhangi bir can ve mal kaybı meydana gelmemiştir. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun." ifadelerine yer verdi.

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