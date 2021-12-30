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Gündem Bitlis'te 37 düzensiz göçmen yakalandı
Gündem

Bitlis'te 37 düzensiz göçmen yakalandı

Bitlis'te bir minibüste yurda yasa dışı yollarla giren 37 düzensiz göçmenin yakalandığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-30 11:46:00 -
Bitlis'te 37 düzensiz göçmen yakalandı

Bitlis'te bir minibüste yurda yasa dışı yollarla giren Afganistan uyruklu 37 düzensiz göçmen yakalandı.

Valiliğin açıklamasına göre, göçmen kaçaklığı yapanlara yönelik çalışma yürüten İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bitlis-Baykan kara yolundaki Tanrıyar Yol Kontrol Noktası'nda uygulama yaptı.

Kontrol noktasında sürücüsü "dur" ihtarına uymayan minibüs, Diyarbakır istikametine kaçmaya çalışırken lastikleri patlatılarak durduruldu.

Minibüste yapılan kontrollerde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen Afganistan uyruklu 37 düzensiz göçmen yakalandı, yasa dışı geçişi organize ettiği öne sürülen sürücü S.K, gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Van Geri Gönderme Merkezine teslim edilecek

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