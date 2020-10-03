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Aktüel Bitlis'te 24 köy ve mezralarındaki sokağa çıkma yasağı sona erdi
Aktüel

Bitlis'te 24 köy ve mezralarındaki sokağa çıkma yasağı sona erdi

Yeniakit Publisher
2020-10-03 00:20:28 -
Bitlis'te 24 köy ve mezralarındaki sokağa çıkma yasağı sona erdi

BİTLİS (AA) - Bitlis merkeze bağlı bazı köy ve mezralarında uygulanan sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, il merkezine bağlı 24 köy ve mezralarında uygulanan sokağa çıkma yasağının kaldırıldığı bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bitlis merkez sınırlarındaki Çeltikli, Aşağıkoçak, Aşağıyolak, Yukarıyolak, Yarönü, Beşkaynak, Dursun, Dikme, Aşağıdikme, Yukarıdikme, Uçankuş, Bayırlı, Kutlu, Akgün, Kınalı, Çobansuyu, Aşağıçobansuyu, Güllüce, Harmanyeri, Karaca, Konalga, Kaşıklı, Kayalıbağ, Cevizdalı köyleri ile mezraları bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının bulunduğu ve barınma amaçlı sığınak ile barınak tesis ettikleri bilgisi alınması neticesinde, bahse konu bölgelerde örgüt mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince 6 Eylül saat 01.00'da başlatılan sokağa çıkma yasağı, 2 Ekim saat 18.00'dan itibaren kaldırılmıştır."

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