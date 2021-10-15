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Yerel Bitlis'te 220 tarihi obje ele geçirildi
Yerel

Bitlis'te 220 tarihi obje ele geçirildi

Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen operasyonda 220 tarihi obje ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2021-10-15 12:47:00 -
Bitlis'te 220 tarihi obje ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu Ahlat'ta dün tarihi eser operasyonu düzenlendi.

Operasyonda 220 tarihi obje ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı. Ahlat Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla ifadelerinin alınmasının ardından zanlılar serbest bırakıldı.

Objeler, incelemeler yapılmak üzere Ahlat Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

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