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Aktüel Bitlis'te 205 sığınmacı yakalandı
Aktüel

Bitlis'te 205 sığınmacı yakalandı

Sığınmacılara organizatörlük yapan 5 kişi gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-09-17 23:49:14 -
Bitlis'te 205 sığınmacı yakalandı

BİTLİS (AA) - Bitlis'te yurda yasa dışı yollarla giren 205 sığınmacı yakalandı, organizatörlük yapan 5 kişi ise gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, sığınmacı ve kaçakçılarına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda il merkezinde durdurulan 1 kamyon ve 2 minibüste 205 sığınmacı yakalandı, organizatörlük yaptığı belirlenen İ.G, E.A, S.K, T.D. ve K.D. gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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