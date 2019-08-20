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Bitlis’e modern aydınlatma sistemi

Bitlis Belediyesi, caddelerde kurduğu modern aydınlatma sistemiyle kentin güzel bir görünüme kavuşmasını sağladı.

20 Ağustos 2019 Salı 12:25
Bitlis’e modern aydınlatma sistemi

Bitlis Belediyesi, caddelerde kurduğu modern aydınlatma sistemiyle kentin güzel bir görünüme kavuşmasını sağladı.


Bitlis Belediyesi; alt ve üstyapı çalışmalarıyla birlikte caddelerde kurduğu modern aydınlatma sistemiyle halkın takdirini topluyor. Ağır kış mevsimine girmeden önce kentteki sorunları çözmeye çalışan Bitlis Belediyesi, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kanalizasyon çalışmasından doğalgaza, park yapımından parke döşemlerine, içme suyu sorunundan istinat duvarlara, mahalle aralarındaki yolların asfaltlanmasından kaldırım çalışmalarına, sosyal belediyecilik kapsamındaki kurslardan atölyelere varana dek birçok alanda çalışmalarını yürüten Bitlis Belediyesi, kent görünümünü sağlamak için caddelere modern aydınlatma sistemini kurdu.


Batarya Kavşağı’ndan Hikmet Kiler Fen Lisesi önüne kadar yapılan modern aydınlatma sisteminin geceleri oluşturduğu görünüm, vatandaşların takdirini topladı.


Yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamada bulunan Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, “Yaşanılabilir Güzel Bir Bitlis” çalışmalarının aralıksız devam edeceğini söyledi. Tanğlay, “Halkın geceleri daha rahat, daha güvenli yürümeleri ve güzel bir kent görünümüne kavuşması için çalışıyoruz. Caddelerimizde modern aydınlatma direklerini diktik. Özellikle geceleri aydınlatmayla birlikte güzel bir görünüm oluştu. Vatandaşlarımız bundan duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Bunun gibi halkımızın yararına olacak hizmetleri yapmaya devam edeceğiz” dedi.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 12:25
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