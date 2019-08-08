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Bitlis ve Muş’ta mülki idare amirlerinin yerleri değiştirildi

Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesiyle Muş ve Bitlis’te görev yapan bazı vali yardımcılarıyla kaymakamların atamaları yapıldı.

08 Ağustos 2019 Perşembe 11:24
Bitlis ve Muş’ta mülki idare amirlerinin yerleri değiştirildi

Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesiyle Muş ve Bitlis’te görev yapan bazı vali yardımcılarıyla kaymakamların atamaları yapıldı.


Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesiyle Bitlis’te Adilcevaz Kaymakamı Arif Karaman Ankara’nın Ayaş Kaymakamlığına, Güroymak Kaymakamı Ufuk Özen Alibeyoğlu Rize’nin Ardeşen Kaymakamlığına, Hizan Kaymakamı Bülent Hamitoğlu Tekirdağ’ın Kapaklı Kaymakamlığına, Bitlis Vali Yardımcısı Tekin Erdemir Kırıkkale’nin Keskin Kaymakamlığına, Ahlat Kaymakamı Mustafa Akgül mülkiye müfettişliğine atanırken, yerlerine ise Bolu’nun Kıbrıscık Kaymakamı Mustafa Köleoğlu Hizan Kaymakamlığına, Ağrı’nın Tutak Kaymakamı Erkan İsa Erat Ahlat Kaymakamlığına, Artvin’in Ardanuç Kaymakamı Muhammet Furkan Sancaktutar Güroymak Kaymakamlığına, Erzurum’un Tekman Kaymakamı Kemal Karahan Bitlis Vali Yardımcılığına, Van Vali Yardımcısı Sinan Aslan Adilcevaz Kaymakamlığına ve Çorum’un Oğuzlar Kaymakamı Servet Gün ise Bitlis Valiliği Hukuk Müşavirliğine atandı.


Muş’ta ise Korkut Kaymakamı Muharrem Eligül Çorum’un İskilip Kaymakamlığına, Bulanık Kaymakamı Hacı Arslan Uzan Çanakkale Ezine Kaymakamlığına, Hasköy Kaymakamı Ahmet Güneri Bingöl’ün Karlıova Kaymakamlığına, Varto Kaymakamı Erkan Kaçmaz Elazığ Vali Yardımcılığına ve Muş Vali Yardımcısı Aldulkadir Okay ise Konya’nın Sarayönü Kaymakamlığına atanırken, yerlerine ise Denizli’nin Bozkurt Kaymakamı Hasan Sadebıyık Korkut Kaymakamlığına, Kilis’in Musabeyli Kaymakamı Ertuğrul Avcı Varto Kaymakamlığına, Konya’nın Tuzlukçu Kaymakamı Mehmet İlidi Bulanık Kaymakamlığına, Denizli’nin Kale Kaymakamı Murat Güneş Hasköy Kaymakamlığına atandı.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 11:24
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