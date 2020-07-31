Bitlis Valisi Oktay Çağatay, güvenlik güçlerinin bayramını kutladı

BİTLİS (AA) - Bitlis Valisi Oktay Çağatay, kentteki yol uygulama noktalarını ziyaret ederek polislerin bayramını kutladı.

İçişleri Bakanlığının 81 ilin valiliğine gönderdiği talimat çerçevesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik tedbirlere uyulması ve vatandaşın güvenli şekilde seyahat etmesinin sağlanması amacıyla kentteki çeşitli noktalarda trafik uygulaması gerçekleştirildi.

Bitlis Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ve Vali Yardımcısı Tamer Kılıç ile Bitlis-Tatvan ile Bitlis-Baykan kara yolundaki polis uygulama noktasını ziyaret eden Vali Çağatay, burada görevli personelin bayramını kutladı.

Daha sonra ekiplerce durdurulan araçların sürücülerini kurallara uymaları yönünde uyararak çikolata ikram eden Çağatay, çocuklara da oyuncaklar ve kırmızı düdük hediye etti.

Vali Çağatay, gazetecilere yaptığı açıklamada, emniyet görevlilerinin noktalarda yaptıkları uygulamalarda sürücüleri uyardıklarını belirtti.

Bakanlığın başlattığı "kırmızı düdük" uygulaması kapsamında çocuklara düdük hediye ettiklerini anlatan Çağatay, şöyle konuştu:

"Aileleri hata yaptığında onları uyarmaları için çocuklara tavsiyelerde bulunuyoruz. Ülkemizde trafik kazaları ciddi zayiata yol açıyor. İçişleri Bakanımızın başlattığı kampanya sayesinde trafik kazalarında düşüş var. Başta emniyet görevlilerimiz olmak üzere bayramda da mesaimizin başındayız. Sürücüleri ikaz ediyoruz, kurallara uymalarını istiyoruz."

Öte yandan dünyanın başına bela olan Kovid-19 illetinin ülkenin de sağlığını etkilediğini belirten Çağatay, "Vatandaşlarımızı maske, sosyal mesafe ve temizlik diyerek kurallara uymaya davet ediyoruz. Bu bayram diğer bayramlara göre biraz sönük geçiyor. İnşallah gelecek bayramları mutlu ve huzurlu yaşayabilmek için kurallara uymayı tavsiye ediyoruz. Herkese hayırlı bayramlar diliyorum." ifadelerini kullandı.