Türkiye’nin büyük bölümü kar yağışının etkisi altında. Bitlis’te de kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Bu sebeple okulların tatil olup olmadığı araştırılıyor. Peki, yarın Bitlis’te okullar tatil edildi mi?

Bitlis okullar tatil mi valilik açıklaması 11 Mart:

Bitlis’te kar yağışı etkili oluyor. Bu sebeple eğitime ara verildi. Bitlis Valiliği’nden yapılan açıklamada, “ Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartlarından dolayı, Bitlis merkez ve merkeze bağlı köy ve beldelerde, her tür resmî / özel okullarımızda 11 Mart Cuma günü eğitim ve öğretime bir (1) gün ara verilmiştir” denildi.