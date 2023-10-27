Bitlis kırsalında mühimmat ele geçirildi
Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Süttaşı (Gulpik) köyü kırsalında gerçekleştirilen operasyonda, toprağa gömülmüş mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiği bildirildi.
Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Süttaşı (Gulpik) köyü kırsalında gerçekleştirilen operasyonda, toprağa gömülmüş mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiği bildirildi.
Ele geçirilen malzemeler Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı alınarak delil niteliği taşıyanların muhafaza altına alındığı, diğer malzemelerin yerinde imha edildiği belirtilen valilik açıklamasına, "Bitlis ili Hizan ilçesi Süttaşı köyü kırsalında 26 Ekim 2023 tarihinde bölgede yapılan operasyon sonucunda; BTÖ mensuplarınca araziye gizlenmiş halde; 2 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 6 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 1 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği mekanizması, 3 bin 517 adet 7.62 mm çapında fişek ve muhtelif miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir." denildi. (İLKHA)