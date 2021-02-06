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Eğitim Bitlis Eren Üniversitesi rektörü kim?
Eğitim

Bitlis Eren Üniversitesi rektörü kim?

Bitlis Eren Üniversitesi rektörü kim oldu? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 11 üniversiteye yapılan rektör atamalarıyla ilgili karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Peki, eren Üniversitesi rektörü kim oldu?

Yeniakit Publisher
2021-02-06 10:36:00 -
Bitlis Eren Üniversitesi rektörü kim?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 11 üniversiteye rektör atandı. Rektör atanan üniversitelerden biri de Bitlis Eren Üniversitesi oldu? Peki, Bitlis Eren Üniversitesi rektörü kim?

Bitlis Eren Üniversitesi rektörü kim?

Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Necmettin Elmastaş atandı.

Necmettin Elmastaş kimdir?

Necmettin Elmastaş 1974’te Bitlis'te dünyaya geldi. Necmettin Elmastaş, 1993 yılında Uludağ Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesinde Coğrafya bölümünde okudu.

Yüksek Lisans eğitimini 1996'da Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalında alan Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalında 2002'de Doktorasını tamamladı. Elmastaş’ın aldığı görevler şöyle:

2005-2009 Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölüm Başkan Yardımcılığı

2009-2013 Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Beşeri ve İktisadi Coğrafya ABD Başkanlığı

2013-2015 Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölüm Başkanlığı

2011-2014 Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği

2013-2015 Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcılığı

2015- Devam ediyor Harran Üniversitesi Şanlıurfa Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

2015- Devam ediyor Harran Üniversitesi Senato Üyeliği

2016- Devam ediyor Harran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Bölüm Başkanlığı

2015- Devam ediyor Harran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğitimi ABD Başkanlığı

2017- Devam ediyor Harran Üniversitesi Bilimsel Araştırma Koordinasyon Kurulu (HÜBAK)Üyeliği

2017- Devam ediyor Harran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu

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