Bitlis Eren Üniversitesi rektörü kim?
Bitlis Eren Üniversitesi rektörü kim oldu? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 11 üniversiteye yapılan rektör atamalarıyla ilgili karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Peki, eren Üniversitesi rektörü kim oldu?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 11 üniversiteye rektör atandı. Rektör atanan üniversitelerden biri de Bitlis Eren Üniversitesi oldu? Peki, Bitlis Eren Üniversitesi rektörü kim?
Bitlis Eren Üniversitesi rektörü kim?
Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Necmettin Elmastaş atandı.
Necmettin Elmastaş kimdir?
Necmettin Elmastaş 1974’te Bitlis'te dünyaya geldi. Necmettin Elmastaş, 1993 yılında Uludağ Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesinde Coğrafya bölümünde okudu.
Yüksek Lisans eğitimini 1996'da Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalında alan Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalında 2002'de Doktorasını tamamladı. Elmastaş’ın aldığı görevler şöyle:
2005-2009 Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölüm Başkan Yardımcılığı
2009-2013 Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Beşeri ve İktisadi Coğrafya ABD Başkanlığı
2013-2015 Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölüm Başkanlığı
2011-2014 Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği
2013-2015 Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcılığı
2015- Devam ediyor Harran Üniversitesi Şanlıurfa Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
2015- Devam ediyor Harran Üniversitesi Senato Üyeliği
2016- Devam ediyor Harran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Bölüm Başkanlığı
2015- Devam ediyor Harran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğitimi ABD Başkanlığı
2017- Devam ediyor Harran Üniversitesi Bilimsel Araştırma Koordinasyon Kurulu (HÜBAK)Üyeliği
2017- Devam ediyor Harran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu