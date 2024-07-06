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Yaşam Bitkin tilki yavrusunu böyle besledi
Yaşam

Bitkin tilki yavrusunu böyle besledi

Yeniakit Publisher
2024-07-06 16:10:00 -

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde bitkin halde bulunan tilki için böyle seferber oldu.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde bulunan fındık bahçesinde bir çiftçinin, bitkin halde bulduğu tilki yavrusunu kendine getirebilmek için harcadığı çaba takdir topladı. Kötü durumdaki tilki yavrusunu kendine getirebilmek için su içirmek isteyen ancak etrafında suyu koyacak kap bulamayan çiftçi, poşet geçirdiği ayakkabısına doldurduğu su ile yavruyu besledi.

Kocaali ilçesi Karalar Mahallesi'ndeki fındık bahçesine bakım çalışması için giden çiftçi Bayram Kandemir, bu esnada bitkin halde yerde yatan tilki yavrusunu fark etti. Tilkiyi kendine gelebilmesi için su içirmek isteyen ancak çevresinde suyu koyacak bir kap bulamayan çiftçi Kandemir, poşet geçirdiği ayakkabısına doldurduğu su ile yavruyu beslemeye çalıştı. Suyu içmeye çalıştığı esnada tekrar yere düşen yavruya, Kandemir yardımcı oldu ve o anları da cep telefonu ile kaydetti. Görüntülerde, bitkin haldeki tilkinin suyu bile zorla içtiği ve yere düştüğü o esnada Kandemir'in eli ile yavruya yardımcı olduğu görüldü.

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