Bitkin düşen ebabil kuşları tedavi altına alındı

Elazığ’da bitkin halde bulunan üç ebabil kuşu tedavi altına alındı.

Kent merkezinde vatandaşlar tarafından yol kenarında bitkin halde üç ebabil kuşu bulundu. Kuşlar, vatandaşlar ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şubesi ekipleri tarafından Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesine getirildi. Kuşların uzun süre susuz ve aç kaldıkları belirlendi. Kuşların uygulanan sıvı, vitamin ve antibiyotik tedavisinin ardından doğal ortamına salınacağı öğrenildi.

FÜ Hayvan Hastanesi Cerrahi Anabilim Dalı Asistanı Sema Dilan Kayapınar, “Genel olarak hayvan sahiplerinin getirdiği ya da hayvanseverlerin sokakta bulup getirdiği hayvanları muayene ve tedavi işlemlerini alıyoruz. Daha sonra belediye, Doğa Koruma Milli Parklar Şubesi ya da hayvan sahibine tekrar teslim ediyoruz. Şuanda kliniğimizde üç tane ebabil kuşu var. 2’si vatandaşlar tarafından bulunup getirildi, bir tanesi de Doğa Koruma Milli Parklar tarafından getirildi. Yaz aylarının sebep olduğu ısı çarpması ve susuzluk gibi sebeplerden hayvanlar bitkin düşebiliyor. Dolayısıyla hayvanseverler de kötü bir durum olduğunu düşünerek bize getiriyorlar. Biz de burada soğuk bir alanda, soğuk uygulamalar ve su takviyeleri yaparak hayvanları sağlığına kavuşturuyoruz. Daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar’a teslim ediyoruz" dedi.

Yaz olması nedeniyle hayvanların da insanlar gibi su problemi yaşayabildiğine değinen Kayapınar, herkesin kapı önüne bir kap su bırakarak sokak hayvanları ile kuşların faydalanmasını sağlamasını önerdi.