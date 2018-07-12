Bitki çayları ne sıklıkla tüketilmelidir?

Bitki çaylarının tüketimi konusunda halk arasında genel olarak yanlış yaklaşımlar vardır. Bitki çayları rastgele kullanılmaktadır. Hekimlerin tavsiye ettiği ilaçların ham maddeleri ise bitkilerin öz sularıdır.

Bu bakımdan ilaçlar ile bitki çaylarının özleri birbirine benzerdir ve yapıları aynıdır. Bitki özünün içerisinde toksit maddeler de bulunmaktadır ve ne kadar çok bitki çayı tüketilirse o kadar fazla toksit madde alınmış olur.

Hal böyle olunca bitki çaylarını rastgele kullanmak pek akıllıca bir hareket olmamaktadır. İhtiyacınız olan bitki çaylarını hekiminize danışarak onun tavsiye ettiği kadar tüketmelisiniz.

Eğer hekiminiz size 1 fincan bitki çayı önerdiyse siz 2 ya da 3 fincan içmemelisiniz. Bitki çayları genellikle aktarlarda karışımlar halinde satılır ve bilinçsiz karışımlar sonucu bir takım olumsuzluklar ortaya çıkabilir.

Aktarlar bitki çaylarının karışımları konusunda yeterli bilgiye sahip olmadığı için bitki çayı hakkındaki sorularınızı eczacıya sormak daha yararlı olacaktır.

Bazı çaylar ise günün her saatine içilemez. Örneği hazımsızlık problemleriniz için doktorunuz size aç karnına 1 fincan bitki çayını önerdiyse öneriye uymalı ve sabah içmelisiniz. Aynı zamanda içilecek olan bitki çayının miktarı da iyi ayarlanmalıdır.

Ayrıca bazı bitki çaylarının vücutta bir takım reaksiyonlara neden olmasından dolayı bitki çayı içilir içilmez yatılması da pek doğru bir hareket olmayacaktır.

Bitki çaylarından farksız olan siyah çay tüketimi de usulüne uygun ve aşırı olmamalıdır. Siyah çay da bazı durumlarda zararları olabilmektedir. Siyah çay eğer fazla dinlenirse içerisindeki tanen maddesinden dolayı kabızlığa neden olmaktadır.

Bu nedenle siyah çay sürekli taze olmalıdır. Diğer bitki çaylarının tüketimi ve miktarları ise hekiminiz tarafından size en faydalı olacak şekilde belirlenmektedir. Hekiminizin tavsiyesine uymalı ve kesinliği doğrulanmamış yöntemleri uygulamamalısınız.

Her türlü bitki çayı günde 2 kez aç karnına tüketilmelidir. Çok sıcak ya da çok soğuk olmamalı ve belirtilen miktarın üzerine çıkılmamalıdır. Örneğin yeşil çayı günde 2 kere aç karnına yemeklerden hemen önce tüketebilirsiniz. Diğer bitki çaylarında da özel bir durum yoksa bu yöntem uygulanmaktadır.

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