Bitki çayı demleme nasıl yapılır? Bitki çayları ne kadar kaynatılmalı?

Bitki çayı nasıl demlenir?

Bitki çayları ülkemizde en sık tüketilen çaylardan birisidir. Pek çok faydası ile sevilerek tüketilen bitki çaylarının demleme şekli de çok önemli olmaktadır. Bazı bitki çayları demlenerek tüketilirken bazıları kaynatılarak tüketilmektedir. Bitki çayı şu şekilde demlenmelidir:

- Bitkinin yaprak ve çiçek gibi dokulu organları demlenerek hazırlanmalıdır.

- Bitkiler ağzı kapaklı bir fincan içerisine konulmalı ve üzerine kaynatılmış içme suyu ilave edilmelidir.

- Önerilen miktarda bekletilmesi ve daha sonra tüketilmelidir.

Bitki çayı faydaları

Kan şekerini dengeler. İdrar söktürücüdür ve idrar yolu hastalıklarına iyi gelir. Antioksidandır ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Düzenli kullandığınız ilaçlar veya kronik rahatsızlığınız varsa herhangi bir bitkisel desteğe başvurmadan önce doktorunuza danışınız.

Bitki çayları ne kadar kaynatılmalı?

- Bitki ısı uygulaması ile bozulacak hassas etkili bileşikler içeriyor ise demleme hazırlanmasından kaçınılmalıdır. - Kaynama süresi ise özel koşullar haricinde genellikle 30 dakika olmaktadır. - Bazı durumlarda ise su kaynadıktan sonra kısık ateşte 5 dakika daha kaynatılmalıdır.