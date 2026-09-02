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Yerel Bitişikteki duvarı kırıp kapı açmışlar! Mühürlü kulübe diş kliniğinden girmişler
Yerel

Bitişikteki duvarı kırıp kapı açmışlar! Mühürlü kulübe diş kliniğinden girmişler

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Bitişikteki duvarı kırıp kapı açmışlar! Mühürlü kulübe diş kliniğinden girmişler

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde önceden mühürlenen eğlence mekanının, bitişiğinde bulunan eski diş kliniğinin duvarı kırılarak açılan kapı üzerinden işletildiği tespit edildi.

Merkez Yenişehir ilçesi Yenişehir Mahallesi Prof. Dr. Selahattin Yazıcıoğlu Caddesi’nde bulunan bir eğlence mekanının daha önce mühürlendiği, mühür sökülmeden bitişiğinde bulunan eski bir diş kliniği içinde duvar kırılıp kapı yapılarak işletildiği tespit edildi. Polis ekipleri, iş yeriyle ilişiği olduğu değerlendirilen şahısları tutanak tutmak üzere karakola götürdü. Diş kliniğinin mühürlenmesi için işlem başlatıldı.

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