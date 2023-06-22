BitGo gizemli bir şekilde! Prime Trust şirketini satın almaktan vazgeçtik diyerek beklenmedik...
BitGo, bugün yaptığı açıklamada, anlaşma planlarını duyurduktan sadece iki hafta sonra kripto saklama kuruluşu Prime Trust'ı satın almaktan vazgeçtiğini söyledi. Dünyaca ünlü firma ayrıca çok kritik uyarılar yaptı. Sektörde çıkan haber piyasayı tam anlamıyla salladı. İşte bunu kimse beklemiyordu. Beklenmedik gelişmeyi açıkladılar
BitGo, perşembe günü yaptığı açıklamada, anlaşma için planlarını duyurduktan sadece iki hafta sonra, kripto saklama kuruluşu Prime Trust'ın planlanan satın alımını sonlandırdığını söyledi.
Şirket Twitter'da yayınladığı bir mesajda şunları söyledi:
Bu karar kolay alınmadı ve BitGo dijital varlıklara güven sağlama misyonumuza bağlı kalmaya devam ediyor.
BitGo tarafından yapılan açıklama, çok kritik uyarılar
Şirket, kararın ileriye dönük bir yol bulmak için önemli bir çaba ve çalışmanın ardından alındığını söyledi.
BitGo Holdings bu ayın başlarında Prime Trust'ın ana şirketi Prime Core Technologies'in öz sermayesinin yüzde 100'ünü satın almak için bağlayıcı olmayan bir sözleşme imzaladığını açıklamıştı. Şirket, anlaşmanın Prime Trust müşterilerine iş sürekliliği ve uzun vadeli istikrar getireceğini söyledi. tr-cointelegraph.
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