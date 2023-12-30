Bitcoin’in geleceği 2024’te parlak görünüyor!

Genel kanaat, Bitcoin’in 2024’te yeni zirve yapacağı yönünde. Peki veriler ve olası gelişmeler bu ihtimale dair ne söylüyor?

Kripto para piyasası yatırımcıları 2024 yılından umutlu. Bunda 3 önemli gelişmenin etkisi bulunuyor.

Borsagundem com’un derlediği bilgilere göre, olası gelişmeler, Bitcoin’in ve genel anlamda kripto para piyasalarının 2024 yılında yeni zirve yapacağını gösteriyor; en azından uzmanlar ve yatırımcılar böyle öngörüyor.

Önemli 3 gelişme

Bir zamanlar kendini kanıtlama aşamasında olan Bitcoin ve diğer kripto para birimlerinin artık ana akım meşruiyetin eşiğinde olduğu görülüyor. Analistler 2024'te üç büyük gelişme bekliyor: Bitcoin'de ‘yarılanma’ (halving) olarak adlandırılan ve arzı daha kıt hale getirecek bir dönüm noktası; kötü oyuncuları sektörden uzaklaştırmak için daha agresif bir girişim ve büyük kurumların ETF'leri düzenleyicilerin onayına hazırlaması.

Reflexivity Research’ün kurucusu ve önemli bir Bitcoin boğası olan Will Clemente, bu kurumsal desteğin 2024'te Bitcoin için en büyük yükseliş faktörlerinden biri olduğunu söylüyor. Clemente, Investor's Business Daily'ye şunları söylüyor: “Yıl boyunca en ilginç trend, ABD merkezli kurumsal alıcı tipinin yükselişi oldu; oysa tarihsel olarak kripto piyasası öncelikle perakende yatırımcılar tarafından yönlendiriliyordu.”

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Gelecek yıl da Bitcoin’in her zaman olması gerektiği gibi, yani yatırım yapılabilir, işlem yapılabilir bir dijital para olarak hakimiyetini sürdürmesi bekleniyor. Büyük soru ise şu: “Bu hakimiyet, yüksek volatilite ve istikrarsızlık konularındaki itibar kaybının üstesinden gelmek için yeterli olacak mı?”

Yarılanma: Bitcoin arzında şok etkisi

2024 yılında Bitcoin'i katalize edecek en net olaylardan biri olara ‘halving’ yani ‘yarılanma’ görülüyor. Bu sürecin sonunda Bitcoin madencilerine verilen ödül öngörülebilir artışlarla yarıya indiriliyor.

Kripto para biriminin efsanevi yaratıcısı Satoshi Nakamoto, bu fikri 2008 yılında yayınlanan orijinal Bitcoin tanıtım belgesinde (white paper) ortaya atıyor. Bitcoin madencileri, işlemlerini doğrulamak için ödüller alıyor ve bu da onları ağa katkıda bulunmaya teşvik ediyor. Ancak enflasyonla mücadeleye yönelik bir önlem olarak Bitcoin arzı sabit olduğundan, belirli sayıda işlemden sonra bu ödül yarıya iniyor.

Bu yarılanmanın büyük ihtimalle Nisan 2024'te gerçekleşmesi bekleniyor. Clemente, piyasaları nelerin bekleyebileceği konusunda daha önceki yarılanma olaylarına işaret ediyor: “Bu aslında, gelen toplam arz miktarının yarıya indirildiği piyasada bir tür arz şokun anlamına geliyor.”

Ancak daha küçük bir ödül, madenciler için daha az teşvik yaratıyor. Bu da, Bitcoin'lerin blockchain'e daha yavaş bir hızda eklenmesi anlamına geliyor. Ve bu sürecin sonunda da işlem ücretlerinin, Bitcoin'den kâr elde etmenin bir yolu olarak madenciliği geride bırakacağı öngörülüyor. Clemente, “Sadece arz-talep açısından bakıldığında piyasaya daha az arz geliyor. Talep aynı kalsa bile fiyat yukarı doğru kaymaya başlıyor” diyor.

Potansiyel olarak 2024'te Bitcoin için bir tekrara tanık olabiliriz. Clemente, “Yaklaşan yarılanmanın ardından benzer bir fiyat hareketi göreceğiz” şeklinde konuşuyor.

Düzenlemelerle kötü aktörler piyasadan kapı dışarı edildi

Eski devler düşmeye devam ederken, kripto para birimleri 2023 boyunca manşetlerde yer almaya devam etti. Changpeng Zhao, suçlamaları kabul ettikten sonra kripto borsası Binance'in CEO'luğundan istifa etti. Kasım ayında, kripto borsası FTX'in kurucusu Sam Bankman-Fried, New York federal jürisi tarafından dolandırıcılıktan suçlu bulundu. Mart 2024'te cezanın verilmesi bekleniyor.

Ek olarak, kripto hedge fonu Three Arrows Capital'in 2022'deki çarpıcı çöküşünün ardından tutuklamalar ve mahkumiyetler geldi. Çöküş, kriptoda daha fazla istikrarsızlığı tetikledi. Ayrıca kripto para piyasasının en büyük oyuncularının çoğunun dolandırıcılık planlarına giriştiği ve müşterilerinin varlıklarını kötüye kullandığı iddialarına da dikkat çekildi.

Kripto paranın anonim, geri döndürülemez bir ödeme yöntemi olması, yatırımcıları dolandırıcılığa ve entrikalara da açık hale getiriyor. Kriptolar hamiline tahvil gibi davranıyor. Kripto işlemlerinin güvenli ve geri döndürülemez olması gerekiyor; kripto para birimi anahtarını kim elinde tutuyorsa, fiilen sahibi o oluyor. Ancak bu tasarım, FTX gibi borsaları veya Three Arrows gibi hedge fonlarını kullanan yatırımcıların varlıklarını kaybetmeleri anlamına geldi.

Clemente, kripto para endüstrisinin itibarının geri kazanılması için 2024'te ABD'nin kripto ve Bitcoin düzenlemelerini teşvik etmesinin muhtemel olduğunu söylüyor. Clemente, “Düzenlemenin bu alana gelmesi konusunda olumlu düşünüyorum. Bunun gerekli olduğunu düşünüyorum” diyor.

ABD kurumları 2024'te Bitcoin alanında büyük adımlar atacak

Ve her ekonomik sistemde olduğu gibi talebin arttığı yerde fiyatlar da yükseliyor. ABD finans kurumları 2024'te kripto ve Bitcoin alanında daha da büyük adımlar atmaya hazırlanıyor.

En dikkat çekici gelişmelerden biri spot Bitcoin ETF uygulamalarının yükselişi olarak öne çıkıyor. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile BlackRock ve Fidelity gibi şirketler, spot Bitcoin ETF'lerine yönelik önerileri tartışıyor. Reuters'e göre, Bitcoin spot ETF'leri için bekleyen başvuruya sahip 13 kadar firmanın olduğu bildiriliyor.

Bitcoin ve diğer kripto para birimlerine yatırım yapmak isteyen yatırımcılar muhtemelen 2024'te bu trendi yönlendirecek. Clemente, Avrupa ve Asya-Pasifik saatlerindeki işlemlere kıyasla ABD saatlerindeki Bitcoin ticaretinde bir artış olduğunu belirtiyor. Bu arada, Chicago Ticaret Borsası gibi düzenlenmiş borsalarda Bitcoin vadeli işlemlerine olan ilgi de artıyor.

ABD Bitcoin'de lider

Clemente, “ABD bu işi gerçekten hızlandırıyor. BlackRock, Fidelity ve birçok büyük kurumsal firmaların bazıları Bitcoin'e bir onay damgası vuruyor ve ‘Bakın, bunu müşterilerimize sunarken kendimizi rahat hissediyoruz’ diyorlar” şeklinde konuşuyor.

Kurumsal desteğin, 2024'te Bitcoin için daha fazla istikrar anlamına gelmesi bekleniyor. Clemente, “İlk kez yatırımcıları kendilerini rahat hissedecekleri bir şekilde varlığa para aktarabiliyorlar” diyor.

Bitcoin'in 2024'teki temel hikayesi umut verici görünse de yatırımcıların gerçek grafiklerin ne söylediğine dair bir analizin büyük önem taşıdığını hatırlamaları gerekiyor. Uygun girişleri aramak, uzun süreli satın alımlardan kaçınmak ve her zaman büyük kayıpları önleyerek riski yönetmek, kripto para piyasalarındaki volatilite göz önüne alındığında, elzem görünüyor.