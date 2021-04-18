  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Bitcoin'in ardından kripto para piyasası çöktü!
Ekonomi

Bitcoin'in ardından kripto para piyasası çöktü!

Kripto para birimlerinden en büyük işlem hacimlisine sahip olan Bitcoin’in son 24 saat içerisinde 10 bin dolar düzeyinde düşüş yaşaması birçok alt coinin de çakılmasına neden oldu.

Yeniakit Publisher
2021-04-18 17:31:00 -
Bitcoin'in ardından kripto para piyasası çöktü!

Kripto para birimlerinden en büyük işlem hacimlisi Bitcoin, bugün sabah saatlerinde üç haftanın en düşük seviyesi olan 52 bin dolara kadar düştü. Son 24 saatte rekor tazeleyen Bitcoin 64 bin dolara kadar çıkmış ve 24 saat içerisinde 10 bin dolardan fazla değer kaybederek birçok coinin çakılmasına neden oldu. Kripto para piyasasının gidişatını belirleyen Bitcoin’in düşmesinden etkilenen birçok alt coin de ise yüzde 30’lara varan değer kaybı yaşadı.

Alt coinler de çakıldı

Bitcoin’in değer kaybetmesi birçok alt coinin de çakılmasına neden oldu. Etherum yüzde 11’den fazla değer kaybederken, XRP (Ripple) yüzde 17 düşüş kaydetti. Litecoin yüzde 17, Dogecoin yüzde 26 değer kaybı yaşadı. Bitcoin’in düşmesinden etkilenen birçok alt coin de ise yüzde 30’lara varan değer kaybı yaşadı.

Son 24 saatte 9 milyar dolar likitide edildi

Piyasadaki güvensizlik ve Bitcoin’in ani düşüşleriyle birçok yatırımcı pozisyonlarını likidite etti. Bitcoin’nin sert düşüşüyle güvensizliğin neden olduğu kripto para piyasasında son 24 saatte 9 milyar dolar değerinde pozisyonun likidite edildiği söyleniyor.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kırmızı Oda, Camdaki Kız, İstanbullu Gelin... Cüneyt Özdemir, Gülseren Budayıcıoğlu'na tepki gösterdi
Gündem

Kırmızı Oda, Camdaki Kız, İstanbullu Gelin... Cüneyt Özdemir, Gülseren Budayıcıoğlu'na tepki gösterdi

Kırmızı oda, camdaki kız gibi dizilerin hikaye sahibi Gülseren Budayıcıoğlu’na, Cüneyt Özdemir tepki gösterdi.
Otobüsle seyahat edebiliyor mu? Şehir dışına çıkmak için nereden nasıl izin alınıyor?
Yaşam

Otobüsle seyahat edebiliyor mu? Şehir dışına çıkmak için nereden nasıl izin alınıyor?

Seyahat yasağı var mı? Koronavirüs salgını sebebiyle Türkiye'de kısmi kapanma dönemi başladı. Vatandaşlar seyahat yasağı olup olmadığını mer..
Yunanistan’dan yeni adım! Türkiye'ye karşı anlaştılar
Dünya

Yunanistan’dan yeni adım! Türkiye'ye karşı anlaştılar

Doğu Akdeniz'de çıkış yolu arayan ve Türkiye'ye karşı ittifakları genişletme hamleleri yapan kukla devlet Yunanistan bu kez İsrail ile anlaş..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay