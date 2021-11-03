Bitcoin’in adil değeri açıklandı: Şaşırtan rakam!

Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük bankası JPMorgan yayınladığı raporda, Bitcoin için 35 bin doların adil değer olduğunu değerlendirmekle birlikte 73 bin dolarlık fiyat hedefinin makul görünmeye devam ettiğini, ancak başka bazı stratejistlerin bekledikleri gibi Bitcoin fiyatında çok hızlı bir yükseliş yaşanmayacağına inandıklarını vurguladı.

100 bin dolar beklentisi devam ediyor mu?

Bloomberg News'in haberine göre JPMorgan, bu söylemlerine rağmen büyük bir düşüş yaşanmadığı takdirde 2022’de Bitcoin fiyatının 100 bin dolar seviyesini görebileceği hedefinin sürdürülebilir olduğunu da ifade etti.

JPMorgan, kriptoparaların 2022 yılında da diğer yatırım araçlarının üzerinde performans göstermelerinin beklendiğini de belirtti.

Bitcoin fiyatı hali hazırda 63 bin 4 dolardan işlem görüyor.