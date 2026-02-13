Bitcoin’deki çöküş Bukele’yi zora soktu!

El Salvador lideri Bukele’nin Bitcoin stratejisi çöküşle sarsıldı; Ülkenin varlıkları eridi, IMF kredisi tehlikeye girdi, yatırımcı kaygısı ve borç riskleri yükseldi.

Lider kripto para birimi Bitcoin’deki sert düşüş, El Salvador’un kriptoyu benimseme stratejisinin risklerini gözler önüne serdi ve ülkenin borç piyasalarında dalgalanmalara yol açtı.

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, Bitcoin’i resmi para birimi ilan etmesine rağmen her gün alım yapmaya devam ediyor. Ancak son değer kaybı, hükümetin varlıklarından yüz milyonlarca doları silerken, Uluslararası Para Fonu (IMF) ile sürdürülen 1,4 milyar dolarlık kredi görüşmelerini de zorlaştırdı.

Yatırımcılar, ülkenin kripto odaklı stratejisine ilişkin artan kaygılarla kredi temerrüt swaplarını (CDS) son beş ayın en yüksek seviyesine taşıdı. Analistler, Bukele’nin hem Bitcoin alımlarına devam etmesi hem de emeklilik sistemi reformunu ertelemesinin, El Salvador’u IMF ile çarpışma rotasına soktuğunu belirtiyor.



IMF programında olası bir bozulma, ülkenin borcunu destekleyen temel dayanakları zayıflatabilir. Ülkenin borçları, son üç yılda %130’un üzerinde getiri sağlayarak gelişmekte olan piyasaların dikkat çeken toparlanma hikayelerinden biri olmuştu.

T Rowe Price EM egemen analisti Christopher Mejia, “IMF, ödemelerin potansiyel olarak Bitcoin için kullanılmasına itiraz edebilir. Bitcoin’in düşüşte olması da yatırımcı endişelerini artırıyor” ifadelerini kullandı.