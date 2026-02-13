  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İki hafta sonra 72 olacak! Başkan Erdoğan'ın hızı baş döndürüyor... Ak Parti’nin hayır oyuna rağmen 13 ayda üçüncü zam! İstanbul’da ulaşıma yüzde 20 zam yapıldı Akın Gürlek’i “doğramakla” tehdit etmişti! Küfürbaz Özgür’e yakışan ziyaret CHP’li isim kadınların içinde “O.Ç.” diye bağırdı: Kapatın bu pisliğin ağzını Başkan Erdoğan'dan flaş sözler! CHP’liler paralı Kent Lokantası’nı anlata anlata bitiremiyor! Esenyurt Belediyesi yüzlerce eve ücretsiz yemek ulaştırıyor Yunan basını, Miçotakis’in ziyaretini böyle verdi: Erdoğan aşağıladı, durdu! Suriye güvenlik güçleri Rakka’yı YPG/PKK batağından temizliyor! MTTB Başkanı’ndan İsmail Saymaz’a tokat gibi cevap! ‘MTTB sizi rahatsız ediyorsa bu rahatsızlığı vermeye devam edeceğiz!’ Evi kurşunlanan CHP’linin başvurusu kabul edildi! ‘İmamoğlu posterini indirin’ talimatı
Ekonomi Bitcoin’deki çöküş Bukele’yi zora soktu!
Ekonomi

Bitcoin’deki çöküş Bukele’yi zora soktu!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Bitcoin’deki çöküş Bukele’yi zora soktu!

El Salvador lideri Bukele’nin Bitcoin stratejisi çöküşle sarsıldı; Ülkenin varlıkları eridi, IMF kredisi tehlikeye girdi, yatırımcı kaygısı ve borç riskleri yükseldi.

El Salvador lideri Bukele’nin Bitcoin stratejisi çöküşle sarsıldı; Ülkenin varlıkları eridi, IMF kredisi tehlikeye girdi, yatırımcı kaygısı ve borç riskleri yükseldi.
Lider kripto para birimi Bitcoin’deki sert düşüş, El Salvador’un kriptoyu benimseme stratejisinin risklerini gözler önüne serdi ve ülkenin borç piyasalarında dalgalanmalara yol açtı.

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, Bitcoin’i resmi para birimi ilan etmesine rağmen her gün alım yapmaya devam ediyor. Ancak son değer kaybı, hükümetin varlıklarından yüz milyonlarca doları silerken, Uluslararası Para Fonu (IMF) ile sürdürülen 1,4 milyar dolarlık kredi görüşmelerini de zorlaştırdı.

Yatırımcılar, ülkenin kripto odaklı stratejisine ilişkin artan kaygılarla kredi temerrüt swaplarını (CDS) son beş ayın en yüksek seviyesine taşıdı. Analistler, Bukele’nin hem Bitcoin alımlarına devam etmesi hem de emeklilik sistemi reformunu ertelemesinin, El Salvador’u IMF ile çarpışma rotasına soktuğunu belirtiyor.

 


IMF programında olası bir bozulma, ülkenin borcunu destekleyen temel dayanakları zayıflatabilir. Ülkenin borçları, son üç yılda %130’un üzerinde getiri sağlayarak gelişmekte olan piyasaların dikkat çeken toparlanma hikayelerinden biri olmuştu.

T Rowe Price EM egemen analisti Christopher Mejia, “IMF, ödemelerin potansiyel olarak Bitcoin için kullanılmasına itiraz edebilir. Bitcoin’in düşüşte olması da yatırımcı endişelerini artırıyor” ifadelerini kullandı.

Trump'tan sürpriz açıklama! Washington-Pekin hattında kritik randevu
Trump'tan sürpriz açıklama! Washington-Pekin hattında kritik randevu

Dünya

Trump'tan sürpriz açıklama! Washington-Pekin hattında kritik randevu

Trump tehditler savurdu: İran'ı zor zamanlar bekliyor
Trump tehditler savurdu: İran'ı zor zamanlar bekliyor

Dünya

Trump tehditler savurdu: İran'ı zor zamanlar bekliyor

Beyaz Saray’da "İran" pazarlığı: Trump’tan masaya ikinci uçak gemisi tehdidi!
Beyaz Saray’da "İran" pazarlığı: Trump’tan masaya ikinci uçak gemisi tehdidi!

Gündem

Beyaz Saray’da "İran" pazarlığı: Trump’tan masaya ikinci uçak gemisi tehdidi!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23