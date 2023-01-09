Bitcoin'de sert yükseliş!

Kripto piyasaları haftaya pozitif başladı. Lider kripto para Bitcoin 14 Aralık’tan bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

Bitcoin hafta sonu 17 bin dolar seviyesini aştı. Sabah saatlerinde Bitcoin 17 bin 200 dolardan işlem görürken Ethereum'da 1300 dolar bölgesi aşıldı.

Cuma günü açıklanan ABD tarım dışı istihdam verisi sonrası ücret artışlarının yavaşlaması küresel piyasaları olumlu etkiledi. İstihdam raporunda, ücret artışları ile çalışma saatlerinin yavaşlaması ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahin para politikalarında yumuşamaya gidebileceği beklentisini güçlendirdi.

Fed’in güvercinleşeceğine dönük beklentiler piyasalarda risk iştahını artırdı. Bu durumdan riskli varlıklar olarak görülen kripto varlıklar ve borsalar olumlu etkilendi.

BORSALARA PARALEL YÜKSELDİ

Bu gelişmelerle birlikte cuma günü New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 2,28, Nasdaq endeksi yüzde 2,56 ve Dow Jones endeksi yüzde 2,13 yükseldi. Borsalarla paralel hareket eden kripto piyasası da bu gelişmelerden olumlu etkilendi.

Öte yandan Çin'den gelen olumlu haber akışı da piyasayı etkiledi. Ülkede uluslararası uçuşlara 3 yıl aranın ardından tekrar başlanırken, gelecek dönemde ekonomik büyümenin hükümetin önceliği konumunda olacağına yönelik beklentiler risk iştahını destekledi. Riskli varlık olarak görülen kripto piyasası da gelişmeyi olumlu karşıladı.

KRİPTO PİYASASINDA SON DURUM

Bitcoin yüzde 1,5 yükselişle 17 bin 200 dolardan işlem görüyor. Ethereum yüzde 3,7 artışla 1310, Cardano yüzde 16,4 artışla 0,323, Dogecoin yüzde 4,7 artışla 0,0751 ve Ripple yüzde 2,8 artışla 0,350 dolar civarlarında bulunuyor.