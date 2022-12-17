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Ekonomi Bitcoin’de boğa sezonu başlıyor!
Ekonomi

Bitcoin’de boğa sezonu başlıyor!

Bitcoin dolar karşısında uzun bir aradan sonra 18 bin seviyesinin üzerini gördü. Büyük kayıplar yaşayan kripto para yatırımcıları için bu hareket bir umut ışığı oldu. Peki Bitcoin’de yaşanan son atağın devamı gelir mi? Binlerce kişinin beklediği boğa (yükseliş) sezonu başlamak üzere olabilir mi?

Yeniakit Publisher
2022-12-17 17:37:00 -
Bitcoin’de boğa sezonu başlıyor!

Pek çok yatırımcının büyük umutlarla aldığı kripto paralar bu yıl hayal kırıklığı yarattı.

2008’de hayatımıza gire ilk kripto para birimi olan Bitcoin, Kasım 2021’de 68 bin doların üzerini girerek en yüksek seviyesini görmüştü.

Ancak o dönemden bu yana “zirveden düşüş” denebilecek günler yaşanmaya devam ediyor.
Bu süreçte ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yüksek enflasyonu dizginlemek için faiz artırımlarına başlaması ve parasal genişlemede frene basması, trendi belirleyen ana etken oldu.

Halihazırda 16 bin dolar bandındaki seyrini sürdüren Bitcoin, Çarşamba günü uzun bir aradan sonra tekrar 18 bin doların üzerini gördü.

UMUTLANMAK İÇİN ERKEN OLABİLİR

Kasım 2021’den bu yana kaydedilen düşüş ise yüzde 70’ten fazla.
Haliyle çarşamba günü yaşanan hareketlilik piyasadaki ayı (düşüş) sezonun bitmesini bekleyen yatırımcılar heyecanlandı.

Akıllarına büyük “Acaba beklediğimiz yükseliş trendi başlamak üzere olabilir mi?” sorusunun gelmesi olası.

Ancak son aylarda birkaç kez “başını kaldırma” girişiminde bulunan Bitcoin’in bu denemesi de akamete uğradı denilebilir. Bitcoin grafiği teknik olarak güçlü sinyali henüz vermiş değil.

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