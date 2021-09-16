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Ekonomi Bitcoin yükseldi, altcoin uçtu
Ekonomi

Bitcoin yükseldi, altcoin uçtu

Bitcoin son günlerdeki istikrarlı yükselişini sürdürerek 48.477 dolara kadar çıktı. Ethereum'daki yükseliş yüzde 7'yi aşarken Avalanche (AVAX) bu sabah itibarıyla günlük yüzde 13 değer kazanarak dikkatleri üzerine çekti. ADA ise Alonzo güncellemesi sonrası en anlamlı yükselişini kaydetti

Yeniakit Publisher
2021-09-16 09:52:00 -
Bitcoin yükseldi, altcoin uçtu

Bitcoin adım adım yükselmeye devam ediyor. Bu sabah itibarıyla Bitcoin son 24 saatte yüzde 3 değer kazanarak 48.477 dolara kadar yükseldi.

Bu yükselişte doların küresel olarak zayıflaması etkili oldu.

Ethereum ise günlük yüzde 7.5 değer kazanarak 3.6550 dolara yükseldi.

12 Eylül'deki Alonzo güncellemesi öncesi 3 doların üzerini gören Cardano (ADA) ise bu tarihten sonra ilk kez güçlü bir şekilde yönünü yukarı çevirdi.

ADA son 24 saatte yüzde 4.3 yükselerek 2.49 dolara çıktı.

Avax'ın gözü zirvede

Günün en dikkat çekici yükselişlerinden birisi ise AVAX'tan geldi. AVAX yüzde 13 yükselerek 59 doları gördü. AVAX 12 Eylül'de 64.87 dolarla rekor kırmış ardından gelen kâr satışlarıyla 50 doların altına gerilemişti. Şimdi gözler yeniden bu tarihi zirveyi aşıp aşmayacağına çevrildi.

Lıtecoın de yükseldi

Bu hafta hakkındaki yalan haberle gündeme gelen Litecoin ise yüzde 5 yükselerek 191 dolara çıktı. Walmart'ın Litecoin ile ödeme kabul edeceğine dair yalan haberin yayılması üzerine Litecoin 177 dolardan 233 dolara çıkmış, haberin yayımlanmasıyla aynı hızda geri düşmüştü.

Söz konusu haberin onaylı Litecoin Twitter hesabından paylaşılması ise yatırımcıyı ilk başta sinirlendirmişti. Ancak Litecoin söz konusu haberden önceki seviyesinin üstüne çıktı.

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