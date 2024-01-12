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Ekonomi Bitcoin yönünü aşağı çevirdi!
Ekonomi

Bitcoin yönünü aşağı çevirdi!

Yeniakit Publisher
2024-01-12 09:46:00 -
Bitcoin yönünü aşağı çevirdi!

Bitcoin, spot ETF'lerde 4,6 milyar dolar hacim oluştuğu ilk gün 49 bin dolardan 46 bin dolara geri geldi.

Bitcoin, spot ETF'lerde 4,6 milyar dolar hacim oluştuğu ilk gün 49 bin dolardan 46 bin dolara geri geldi.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) 'nun verdiği onayın ardından ilk spot Bitcoin borsa yatırım fonlarının işlem görmeye başlamasıyla birlikte gelen kar realizasyonları Bitcoin'i 46 bin doların altına çekti. 45980,45 dolara kadar gerileyen Bitcoin şu sıralarda 24 saat öncesine göre yüzde 0,87 düşüşle 46059,33 dolarda.

Spot Bitcoin ETF'leri için ilk işlem gününde hacim 4,6 milyar doları geçti. Grayscale Bitcoin Trust 2,3 milyar dolarlık hacim gördü.

İlk Bitcoin vadeli işlem fonu 2021'de işlem görmeye başladığında, tüm gün boyunca 1 milyar dolarlık işlem olmuştu.

Kripto hedge fonu AnB Investments'ın kurucusu Jaime Baeza, "Onay orta ve uzun vadede çok yükseliş göstermeli, ancak kısa vadede ne olacağını göreceğiz. Piyasa onayı neredeyse tamamen fiyatlandırmıştıve kısa vadede tipik "söylentiyi al - haberi sat" türünde bir hareket görüp görmeyeceğimizi takip edeceğiz" dedi.
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