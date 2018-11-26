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Bitcoin yeniden yükselişe geçti

Bir süredir düşüş sürecinde olan Bitcoin, yenide yükselişe geçerek 4 bin doların üzerine çıktı. Diğer kripto paralar da aynı yükselişi tekrar yakaladı.

26 Kasım 2018 Pazartesi 20:58
Bitcoin yeniden yükselişe geçti

Bitcoin piyasa hacminin 15 Kasım'da 100 milyar doların altına gerilemesinin ardından piyasada etkili olan düşüş eğilimi, tepki alımları ve ABD'nin Ohio eyaletinde işletmelerin vergilerini Bitcoin ile ödeyebileceğine ilişkin gelişmelerin ardından yerini artışa bıraktı.

Wall Street Journal'da yer alan habere göre, Ohio'da vergilerini Bitcoin ile ödemek isteyen işletmeler, bu haftadan itibaren OhioCrpto.com sitesine kayıt yaptırarak bütün devlet vergilerini Bitcoin ile gerçekleştirebilecek.

Gelişmelerin ardından 70 milyar 105 milyon dolarlık piyasa hacmiyle kripto para birimleri piyasasının belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 7.38'lik bir artışla 4,030 dolara yükseldi ve piyasanın yüzde 53.9'unu oluşturdu.

Toplam 15,636 adet piyasada işlem gören 2,071 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 10 kripto para birimi arasından son 24 saatte yüzde 11.20 ile en çok Litecoin yükselirken, Cardano da yüzde 10.24'lük bir artışla Monero'yu geride bırakarak yeniden dokuzuncu sıraya yükseldi.

En yüksek hacimli 100 kripto para birimi arasından ise son 24 saatte yüzde 2.23 ve yüzde 1.67 ile yalnızca 58'inci sıradaki WASH ve 66'ncı sıradaki Dai düşerken, artış eğilimine yüzde 73.93 ile 70'inci sıradaki SIRIN LABS Token öncülük etti.

Piyasadaki artış eğiliminin etkisiyle piyasa hacmi son 24 saatte 11 milyar dolara denk gelen yüzde 9.3'lük bir artışla 129 milyar 969 milyon dolara yükseldi.

Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 19 milyar 628 milyon dolar olarak hesaplanırken, en yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler:

- Bitcoin yüzde 7.38

- Ripple yüzde 9.19

- Ethereum yüzde 8.56

- Bitcoin Cash yüzde 6.84

- EOS yüzde 7.17

- Stellar yüzde 9.83

- Litecoin yüzde 11.20

- Tether yüzde 0.69

- Cardano yüzde 10.24

- Monero yüzde 6.11 arttı.

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 20:58
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