'Bitcoin yeniden 30 bin dolar seviyesine yükselebilir…’

Bybit Türkiye Araştırma Müdürü Beste Naz Süllü, haftanın son iş gününde yaptığı değerlendirmede Bitcoin’in 30bin olarak seviyesine yükselebileceğine dikkat çekerek şu açıklamalarda bulundu;

“Kripto paralarda yakın dönemde başlayan rahatlama ile 18.000$ seviyelerinden toparlanma 23.000$ üzerine taşındı. Pelosi’nin Tayvan ziyareti dışında son dönemde riskler azaldı, Fed sonrası piyasalar yatıştı. Mevcut risklerin fiyatlanması ve yeni FUD haber akışının yaşanmaması ile üzerindeki satış baskısı azaldı. Bitcoin balinalarını incelediğimizde 10.000 ve üzeri BTC hesapları 20.500 seviyesinden, 100 ve üzeri hesaplar ise 22.800 seviyelerinden alıma geçtikleri görülüyor. Bir süredir Bitcoin’de düşen fiyatlarla zor günler geçiren ve operasyona devam zorunluğu nedeniyle Bitcoin satışı yapan madenciler birikime geçti. Coinshares raporunda gördüğümüz üzere fonlar üst üste 5 haftadır alıcılı seyrediyor. Son olarak da 20 trilyon dola kümülatif portföyü olan Blackrock kurumsal müşterileri için ABD’li bir borsa ile işbirliğine gitmesi ile kurumsal talebin artacağı beklentilerimize katkı sundu. Bu nedenle ABD istihdam verileri sonrasında sıkı iş piyasasının resesyon sinyalleri vermediğini görmemiz durumunda rahatlama önümüzdeki hafta 30.000$ seviyelerine doğru bir yolculuğa dönüşebilir.”