Bitcoin yeni rekora mı koşuyor?

Analistler, kripto paraların değerinde son dönemde yaşanan artışların başka bir rekor kırma sürecinin başlangıcı olduğunu öngörüyor.

Bitcoin (BTC) 18 aydan uzun bir süredir en yüksek seviyesinde işlem görüyor ve fiyatı 2023'ün başından bu yana yüzde 100'den fazla arttı.

Ralli, Bitcoin'in piyasa değerini 700 milyar doların üzerine ve genel kripto piyasasını da 1,5 trilyon dolara yaklaştırdı. Bu rakam, 2021'in sonunda ulaşılan tüm zamanların en yüksek seviyesi olan yaklaşık 3 trilyon dolardan hâlâ çok uzakta ancak bazı kripto analistleri son artışların başka bir rekor kırma sürecinin başlangıcı olduğuna inanıyor.

Blockchain.com'un verilerine göre, Bitcoin'in hash oranı (madencilik denen bir süreçle işlemleri doğrulamak ve yeni kripto para birimleri üretmek için ne kadar bilgi işlem gücü gerektiğini gösterir) bu hafta rekor seviyeye ulaştı.

KRİPTO MADENCİLİĞİNE ÖNEMLİ YATIRIMLAR YAPILIYOR

Independent Türkçe'de yer alan habere göre bu durum, gelecekteki fiyat artışlarının giderek daha fazla sayıda madenciyi çekeceği umuduna sahip güçlü bir ağa işaret ediyor. Son raporlar hem devlet destekli hem de ticari girişimlerin kripto para madenciliğine önemli yatırımlar yaptığını ortaya koydu.

Stabilcoin olan USDT'nin ihraççısı Tether, madenciliğe 500 milyon dolar yatırım yapmayı planlarken, Forbes tarafından analiz edilen uydu görüntüleri Butan hükümetinin Himalayalar'ın eteklerinde devasa bir bitcoin madenciliği operasyonu yürüttüğünü gösterdi

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Ayrı veriler madencilerin ucuz enerji kaynaklarından faydalanarak ortalama bitcoin üretim maliyetlerini yüzde 35 oranında azaltarak 21 bin 100 dolardan 13 bin 800 dolara düşürdüklerini ortaya koydu.

Fintech yatırım firması Fineqia International'dan araştırma analisti Matteo Greco, "Bu veriler, 2022 boyunca ve 2023'ün bir bölümünde yaşanan zorluklara kıyasla madencilik sektöründe önemli ölçüde daha güçlü bir kazancın altını çiziyor" dedi. Yaklaşık 6 ay içinde bitcoin, "yarılanma" diye bilinen madencilere verilen yeni bitcoin miktarının yarı yarıya azalması olayından geçecek.

Bu olay, kripto para birimi 2009'da ilk kez piyasaya sürüldüğünde anti-enflasyonist bir önlem olarak takma adlı yaratıcısı Satoshi Nakamoto tarafından bitcoin'in temel blok zincirine kodlandı.

Yaklaşık her 4 yılda bir gerçekleşen yarılanmalar, bilindiği üzere kripto yatırımcıları için en kârlı zaman oluyor.

Hollandalı kripto yatırımcısı PlanB önceki aylarda, "Yarılanmadan 6 ay önce bitcoin satın almak ve yarılanmadan 18 ay sonra satmak, tarihsel olarak 'satın al ve tut' ticaret stratejisini yenmiştir" diye yazmıştı.