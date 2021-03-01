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Ekonomi Bitcoin yasal mı? Hazine ve Maliye Bakanlığı Bitcoin kararı son dakika!
Ekonomi

Bitcoin yasal mı? Hazine ve Maliye Bakanlığı Bitcoin kararı son dakika!

Kripto para olarak bilinen Bitcoin’e, özellikle de koronavirüs salgını sürecinde rağbet arttı. Herhangi bir güvencesi bulunmayan ve belirli kesimlerin haksız ve sebepsiz zenginleşmesine yol açan dijital kripto­ paraların kullanımı caiz olmadığı biliniyor. Kripto para ile son dakika açkılamasında bulunan Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bitcoin konusunda ne dedi?

Yeniakit Publisher
2021-03-01 14:58:00 - 2021-03-01 14:58:41
Bitcoin yasal mı? Hazine ve Maliye Bakanlığı Bitcoin kararı son dakika!

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan kripto paraya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Kripto paralarla ilgili dünya genelinde oluşan kaygıları biz de paylaşıyoruz. Konuya ilişkin gelişmeler ve ülkemizdeki durum, Bakanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir. Bu çerçevede Bakan Yardımcımız başkanlığında; Merkez Bankası, BDDK, SPK ve ilgili diğer kurumlarla işbirliği halinde çalışmalar yürütülmektedir."

bitcoin para

Bitcoin helal mi? Kripto para caiz mi?

Kripto paranın caiz olup olmadığına ilişkin Diyanet'ten açıklama yapıldı. Diyanet'ten Bitcoin açıklamasına göre, "Kullanıcılar arasında değişim ya da kıymet ölçüsü olarak genel kabul gören, kaynağı itibariyle kullanıcılara güven veren her türlü paranın kullanımı caizdir. Bu noktada önemli olan husus, para olarak bilinen değişim aracının kendi özünde yani üretim şeklinde, sürüm aşamalarında ve muhataplık niteliğinde büyük belirsizlik (garar) içerip içermemesi, bir aldatma (tağrir) aracı olarak kullanılıp kullanılmaması ve belli bir kesimin haksız ve sebepsiz zenginleşmesine vesile olup-olmamasıdır. Son yıllarda ortaya çıkan ve birçok çeşidi bulunan, dijital­-kripto paralardan her birini kullanmanın hükmünü yukarıdaki genel ilkeler doğrultusunda değerlendirmek gerekir. Buna göre kendi özünde ciddi belirsizlikler taşıyan, aldanma ve aldatma riski ileri düzeyde olan, dolayısıyla herhangi bir güvencesi bulunmayan ve kamuoyunda saadet zinciri olarak bilinen uygulamalar gibi belirli kesimlerin haksız ve sebepsiz zenginleşmesine yol açan dijital kripto­ paraların kullanımı caiz değildir." denildi.

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