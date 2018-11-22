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Bitcoin şirketi iflas etti

ABD’de bulunan Bitcoin madencilik ve Blockchain şirketi Giga Watt, on milyonlarca dolar borçla iflasını istedi.

22 Kasım 2018 Perşembe 14:51
Bitcoin şirketi iflas etti

Cointelegraph haber sitesinin haberine göre, Washington İflas Mahkemesi’ne başvuran Bitcoin madencilik ve Blockchain şirketi Giga Watt, borçlarını ödeyemeyeceği gerekçesiyle iflasını istedi.

Mahkeme belgelerinde şirketin 70 milyon dolar borcu bulunmasına karşın elinde 50 bin dolardan daha az varlığa sahip olduğu belirlendi.

Washington’da bulunan Giga Watt kripto madenciliği firması 2012 yılında MegaBigPower adıyla eski Microsoft yazılım mühendisi Dave Carlston tarafından kurulmuştu.

63'ten 16'ya indi

Carlson, geçen ağustos ayında şirketten ayrıldı. Eylül ayında şirketin çalışan sayısı 63’ten 16’ya indirildi.

Mart 2017’de Dave Carlson, şirketin başlangıç parası teklifi (ICO) satmak için Amerikan Güvenlik ve Alış-Satış Komisyonu (SEC)’na kayıt olmasının gerekmediğini söylemişti.

Bir yıl sonra da Silver Miller Avukatlık firması, Giga Watt’ın ICO satışıyla ilgili federal mahkemeye dava açtı. Firma, Giga Watt’ın gerekli yerlere kayıt olmadan kripto madenciliği işinde yatırım satarak güvenlik kanunlarını ihlal ettiğini savunmuştu.

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 14:51
  1. Bitcoin madencilik ve Blockchain şirketi Giga Watt

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