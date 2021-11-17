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Ekonomi Bitcoin rekor kıracak! O seviyeyi geçmesi bekleniyor
Ekonomi

Bitcoin rekor kıracak! O seviyeyi geçmesi bekleniyor

Kripto para birimi Bitcoin'in tarihi yüksek seviyesi olan 69 bin dolardan gerilemeye başlaması ile birlikte uzmanlar yorum yapmaya başladı. Global fon yöneticileri Bitcoin'de 75 bin doların geçilmesini bekliyorlar.

Yeniakit Publisher
2021-11-17 10:50:00 - 2021-11-17 10:51:25
Bitcoin rekor kıracak! O seviyeyi geçmesi bekleniyor

ABD Başkanı Joe Biden'ın kripto paralarda vergi raporlama zorunluluğunu içeren altyapı yatırım paketini imzalamasının ardından piyasalar karışmaya başladı. Bitcoin tarihi yüksek seviyelerinden 58 bin dolara kadar gerilerken Ethereum da 4 bin Dolar sınırına kadar düştü. Genel olarak Kripto Para piyasalarında düşüş yaşanmaya başlamış oldu.

Bitcoin güne 63 bin 850 dolar seviyesinden başladı. Gün içinde en düşük 58 bin 610 dolar, en yüksek 64 bin 15 dolar seviyesi görüldü. Saat 09:51 itibarıyla Bitcoin 59 bin 514 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Ethereum ise yüzde 1'e yakın kayıpla 4165 dolar seviyesinde bulunuyor. Ethereum gün içinde en düşük 4072 dolar, en yüksek de 4298 dolar seviyesini gördü.

Shiba Inu yüzde 2'nin üzerinde düşüşle 0.00004742 dolar, Dogecoin ise yüzde 0.50 oranında düşüşle 0.23 dolar seviyesinde alıcı buluyor.

Fon yöneticilerinin hedefi 75 bin doların üstü

Bank of America'nın yapmış olduğu global fon yöneticileri anketine göre katılanların dörtte biri Bitcoin'in fiyatının gelecek 12 ayda 75 bin doları geçmesini bekliyor.

Fon yöneticilerinin yüzde 25'i Bitcoin fiyatının gelecek 12 ayda 75 bin doları geçeceğine inanırken, fiyatın 50-75 bin dolar aralığında kalacağını düşünenlerin oranı ise yüzde 20 oldu. Yüzde 19 ise fiyatın 25-50 bin dolar aralığına gerileyebileceğini öngördü.

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