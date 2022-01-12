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Ekonomi Bitcoin 'ölüm kavşağı'nda!
Ekonomi

Bitcoin 'ölüm kavşağı'nda!

Bitcoin, piyasalarda düşüş trendinin başlayacağının işareti olarak görülen 'ölüm kavşağı'na doğru ilerliyor. Bitcoin en son ölüm kavşağına geldiğinde yüzde 20'den fazla değer kaybederek 30 bin doların altına gerilemişti.

Yeniakit Publisher
2022-01-12 09:56:00 -
Bitcoin 'ölüm kavşağı'nda!

Bitcoin’in 50 günlük hareketli ortalaması 200 günlük hareketli ortalamasını aşağı yönlü kesmeye doğru ilerliyor. Bu da piyasalarda düşüş trendinin başlayacağının işareti olarak yorumlanıyor.

En büyük piyasa değerine sahip kripto para olan Bitcoin’in 50 günlük hareketli ortalaması 200 günlük hareketli ortalamasını en son kestiği zaman yüzde 20’den fazla düşüş kaydederek 30 bin doların altına gerilemişti.

Bitcoin pazartesi günü sert bir düşüşle Eylül’den bu yana ilk defa 40 bin doların altını görmüştü. Kripto para piyasalarının geneline yayılan satış dalgası sonrasında Bitcoin salı günü toparlayarak yeniden 42 bin doların üzerine tırmandı.

BofA’dan balon uyarısı

Piyasada son günlerde kriptoda yine balon tartışmaları gündeme gelmişti. Aralarında Michael Hartnett’in de olduğu BofA stratejistleri, merkez bankası sıkılaştırmalarıyla sadece kripto paralarda değil, paladyum, teknoloji hisseleri ve tarihsel olarak riskli varlıklardaki balonların “eş zamanlı olarak patladığını” belirtti.

Infrastructure Capital Advisors Portföy Yöneticisi Jay Hatfield de “Fed’den gelen likiditedeki azalma, hem öz sermaye risk priminin hem de faiz oranlarının yükselmesine neden olacak ve bu da, para kaybettiren teknoloji hisse senetlerine ve özellikle kripto para birimlerine yapılan momentum odaklı yatırımlar da dahil olmak üzere piyasadaki en riskli varlıkları orantısız bir şekilde etkilemeye devam edecek” değerlendirmesini yaptı.

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