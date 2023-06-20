Bitcoin o seviyeyi zorluyor!

Bitcoin (BTC), son saatlerde umut verici bir yükseliş eğilimi belirtisi gösteriyor. Ardışık üç boğa şamdanı ile oluşan bir formasyon, düşüş trendinden yükseliş trendine olası bir dönüşü ortaya çıkardı.

Göreceli güç endeksi (RSI) ve hareketli ortalama yakınsama sapma (MACD) göstergelerinin her ikisi de alım bölgesinde ve bu da Bitcoin'in fiyatı için olumlu bir görünüm sunuyor. Yatırımcılar, yukarı yönlü yörüngesini sürdürürken şimdi BTC için bir sonraki fiyat hedefini beklemeye başladılar.

BİTCOİN SON DURUM

Bitcoin şu anda 26.900 dolardan işlem görüyor ve son 24 saatte yaklaşık %2'lik bir artış yaşadı. 13,2 milyar dolarlık işlem hacmiyle BTC, en üst sıradaki kripto para birimi konumunu korumaya devam ediyor. Canlı piyasa değeri ise 522,4 milyar dolar.

Bitcoin'in teknik yönüne bakıldığında, 24.750 dolarlık ana destek seviyesinden sıçradığından beri düşüşten yükselişe geçti. Dört saatlik zaman diliminde BTC/USDT paritesi, yükseliş trendinin devam ettiğini gösteren "Üç Beyaz Asker" adlı bir yükseliş modeli oluşturdu.

Daha önce 36.150 dolar civarında bir direnç vardı, ancak BTC bu seviyenin üzerinde mumları kapatırken bu direnç kırıldı. 50 günlük üstel hareketli ortalama, 26.300 dolar civarında destek sağlıyor.

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Göreceli güç endeksi (RSI) ve hareketli ortalama yakınsama sapması (MACD) da yükseliş bölgesinde ve BTC'deki yükseliş trendinin devam etmesini destekliyor.

Şu anda, ani direnç 27.000 dolarda ve bu seviyenin üzerinde bir kırılma, Bitcoin fiyatını 27.400 dolar veya 27.700 dolarlık bir sonraki direnç seviyesine doğru itme potansiyeline sahip. Düşüş yönlü bir kırılmada ise destek, 26.600 dolar civarında veya bunun altında, 26.200 doların güçlü bir destek seviyesi olarak hareket etmesi muhtemel gözüküyor.