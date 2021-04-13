Bitcoin ne kadar oldu? Bitcoin kaç dolar oldu? Bitcoin’de son durum (13 Nisan 2021)

Kripto parada son durum... Bitcoin’deki baş döndüren hareketlilik sonrası vatandaşlar Bitcoin ne kadar olduğunu sorguluyor. Kripto para piyasalarında hareket yeniden başladı. Kurumsal alımların yanında, birçok sektörde ücretlendirmede kripto para kabul eden şirket sayısının da giderek artmasıyla, Bitcoin 62,124 dolarlık yeni zirveyi gördü.

Bitcoin fiyatı, tarihte ilk kez 62.000 doların üstüne çıktı. Fiyat, CoinDesk endeksine göre 24 saatte %3’ten fazla yükselip 62.539 doları gördü. Piyasa değeri 1.17 trilyon dolara dayanan Bitcoin, günde 105 milyar dolarlık hacim elde ederek tüm zamanların fiyat rekorunu kırdı. Fiyat, yerli borsalarda 510.000 liraya tırmandı. Bitcoin'de bir önceki rekor zirve 61,683 dolar ile 13 Mart 2021'de gerçekleşmişti.

Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da son 24 saatte yüzde 0.62 artışla 2,161.36 dolara yükselirken, haftalık kazancı yüzde 1.94 düzeyindeydi; birimin piyasa hacmi de 250.15 milyar dolara yükseldi.

Kripto para piyasalarının üçüncü büyük birimi Binance Coin de son 24 saatte yüzde 2.13 artışla 555.79 dolara yükselirken, haftalık kazancı yüzde 52.17 düzeyindeydi; birimin piyasa hacmi de 86.93 milyar dolara yükseldi.