  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Bitcoin ne kadar oldu? Bitcoin kaç dolar oldu? Bitcoin’de son durum (13 Nisan 2021)
Ekonomi

Bitcoin ne kadar oldu? Bitcoin kaç dolar oldu? Bitcoin’de son durum (13 Nisan 2021)

Bitcoin yatırımı yapanlar ya da Bitcoin’e yatırım yapmak isteyenler, sanal para olarak da bilinen Bitcoin ile tüm servetlerini de kaybetme korkusu yaşansa da malesef Bitcoin yine yatırıncının tercihleri arasında yer alıyor. Küresel ölçekli işletmelerin yanında bazı kurumlarda Bitcoin’’e yönelmesi sonrası Bitcoin yine zirveye oturdu. Peki Bitcoin ne kadar oldu? Bitcoin kaç dolar oldu?

Yeniakit Publisher
2021-04-13 12:12:00 -
Bitcoin ne kadar oldu? Bitcoin kaç dolar oldu? Bitcoin’de son durum (13 Nisan 2021)

Kripto parada son durum... Bitcoin’deki baş döndüren hareketlilik sonrası vatandaşlar Bitcoin ne kadar olduğunu sorguluyor. Kripto para piyasalarında hareket yeniden başladı. Kurumsal alımların yanında, birçok sektörde ücretlendirmede kripto para kabul eden şirket sayısının da giderek artmasıyla, Bitcoin 62,124 dolarlık yeni zirveyi gördü. 

Bitcoin fiyatı, tarihte ilk kez 62.000 doların üstüne çıktı. Fiyat, CoinDesk endeksine göre 24 saatte %3’ten fazla yükselip 62.539 doları gördü. Piyasa değeri 1.17 trilyon dolara dayanan Bitcoin, günde 105 milyar dolarlık hacim elde ederek tüm zamanların fiyat rekorunu kırdı. Fiyat, yerli borsalarda 510.000 liraya tırmandı. Bitcoin'de bir önceki rekor zirve 61,683 dolar ile 13 Mart 2021'de gerçekleşmişti.

Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da son 24 saatte yüzde 0.62 artışla 2,161.36 dolara yükselirken, haftalık kazancı yüzde 1.94 düzeyindeydi; birimin piyasa hacmi de 250.15 milyar dolara yükseldi.

Kripto para piyasalarının üçüncü büyük birimi Binance Coin de son 24 saatte yüzde 2.13 artışla 555.79 dolara yükselirken, haftalık kazancı yüzde 52.17 düzeyindeydi; birimin piyasa hacmi de 86.93 milyar dolara yükseldi. 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
SİHA'lar ile ilgili skandal adım: İptal etme kararı aldık
Dünya

SİHA'lar ile ilgili skandal adım: İptal etme kararı aldık

Dağlık Karabağ'ı Ermenistan işgalinden kurtaran Azerbaycan'ın tarihi başarısı sonrası Kanada'dan skandal bir Türkiye adımı geldi...
Sırasını beklemeyen savcı kendisini muayene etmeyen doktoru gözaltına aldırdı
Yerel

Sırasını beklemeyen savcı kendisini muayene etmeyen doktoru gözaltına aldırdı

Osmaniye Devlet Hastanesi ortapedi bölümüne muayene olmak için gelen cumhuriyet savcısı, sırası gelmeden kendisine bakmayan doktoru gözaltın..
Yerli aşı ne zaman kullanılacak? Yeri aşıda son durum
Sağlık

Yerli aşı ne zaman kullanılacak? Yeri aşıda son durum

Yerli aşı ne zaman kullanılacak? Aşı tedariki konusunda tüm dünya ciddi sıkıntılar yaşıyor. Türkiye erken dönemde attığı adımlarla aşı tedar..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay