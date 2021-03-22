Bitcoin ne kadar? Bitcoin yükseldi mi, Bitcoin son durum ne? 22 Mart Bitcoin ne kadar, kaç lira?

Dolar kuru ile ilgili son dakika haberleri yakından takip edilirken, bir diğer merak edilen konu ise kripto para Bitcoin oldu. Asya Borsasından gelen verilere göre dolar kuru bir hayli yükseldi. Asya borsalarında dolar kuru 8.25 TL’ye kadar çıktı. Doların yükselmesi sonrası Bitcoin fiyatları da bir diğer merak edilen konu oldu. Bitcoin fiyatı da yükseldi. Peki Bitcoin ne kadar oldu? Bitcoin yükseldi mi, Bitcoin ne kadar çıktı?