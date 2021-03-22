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Ekonomi Bitcoin ne kadar? Bitcoin yükseldi mi, Bitcoin son durum ne? 22 Mart Bitcoin ne kadar, kaç lira?
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Bitcoin ne kadar? Bitcoin yükseldi mi, Bitcoin son durum ne? 22 Mart Bitcoin ne kadar, kaç lira?

Dolar kuru ile ilgili son dakika haberleri yakından takip edilirken, bir diğer merak edilen konu ise kripto para Bitcoin oldu. Asya Borsasından gelen verilere göre dolar kuru bir hayli yükseldi. Asya borsalarında dolar kuru 8.25 TL’ye kadar çıktı. Doların yükselmesi sonrası Bitcoin fiyatları da bir diğer merak edilen konu oldu. Bitcoin fiyatı da yükseldi. Peki Bitcoin ne kadar oldu? Bitcoin yükseldi mi, Bitcoin ne kadar çıktı?

Yeniakit Publisher
2021-03-22 08:18:00 - 2021-03-22 08:40:57
Bitcoin ne kadar? Bitcoin yükseldi mi, Bitcoin son durum ne? 22 Mart Bitcoin ne kadar, kaç lira?

Bitcoin fiyatı kaç TL oldu? Yatırımcılar döviz piyasalarındaki hareketliliği takip ederken, kripto para yatırımcıları da kripto para piyasasını yakın merceğe aldı. Gece yarısı yoğunluk yaşanan kripto para borsalarında hesaplar kilitlendi. Bitcoin ne kada? Bitcoin/TL saat 02.54 itibariyle 1 Bitcoin 466,314 TL’den işlem görmeye başladı. Ethereum ne kadar? 1 Ethereum 14,489 TL’den işlem görüyor. 

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