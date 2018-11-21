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Bitcoin kan kaybediyor! Yüzde 80 düştü

Bitcoin ücreti rekor seviyenin yüzde 79 altını gördü

21 Kasım 2018 Çarşamba 09:25
Bitcoin kan kaybediyor! Yüzde 80 düştü

Dijital para Bitcoin'in fiyatı 19.800 dolar ile rekor kırdığı Aralık 2017'nin yüzde 79 altına inerek Eylül 2017'den bu yana ilk kez 4.077 dolar seviyesini gördü.

Coindesk.com'un verilerine göre Bitcoin fiyatı dün 4.076,59 dolar seviyesine kadar gerilemenin ardından bu saban 4430,25 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Dün, en değerli 100 dijital paradan 90'ı değer kaybetti. Analistler, uzun bir süre yatay seyir izleyen Bitcoin fiyatının geçtiğimiz haftadan bu yana keskin bir düşüş yaşıyor olmasının potansiyel yatırımcıları da endişelendirdiğini ve güçlü bir toparlanmanın önüne geçtiğini ifade ediyorlar.

 

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 09:25
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