Bitcoin ile ilgili iddialı çıkış: Yeni rekor kapıda!

Yıla 29 bin dolar seviyelerinden başlayan Bitcoin (BTC) 14 Nisan’da 65 bin dolara ulaşarak rekor kırmasının ardından, spekülatif haber akışına ve açıklamalara hızlı tepki vererek yönünü aşağı çevirmişti. Kripto paraların amiral gemisi Bitcoin kasım ayında gösterdiği yukarı yönlü performans ile 69 bin doları aşarak tüm zamanların rekorunu kırdı.

Sonrasında 42 bin dolar seviyelerine kadar gerileyen BTC, 21 Aralık’ta yakaladığı yukarı yönlü ivme ile defalarca kez reddedildiği 50 bin dolar direncini aşmayı başararak 51 bin dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Altcoin’lerin en büyüğü Ethereum ise piyasadaki genel yükseliş eğilimine paralel olarak kaydettiği fiyat hareketlerinin ardından 4 bin 100 dolar seviyelerine yaklaştı

Analistler lider kripto para biriminin 50 bin dolar fiyat seviyelerinde kendine destek bulduğunu ve kısa vadede bir satış baskısı oluşturabilecek 55 bin dolar ile 57 bin dolar dolar direnç seviyelerine yaklaştığını ifade etti.

Bitcoin'de yeni rekorlar gelecek mi?

Bitcoin’de meydana gelen yükselişler yatırımcıları yeniden heyecanlandırırken kripto analitik şirketi Santiment de BTC’nin önemli bir fiyat artışı için hazırlandığını tahmin ettiklerini bildirdi. Şirkete göre Bitcoin’in 50 bin dolarlık fiyat seviyesi trader’lar için psikolojik bir destek seviyesi haline geldiği için bu artışın beklendiği ifade edildi. Yapılan tahminde mevcut eğilimin 2020’nin Aralık ve 2021’in Ocak arasındaki süreçte fiyatın önemli ölçüde ivme kazandığı harekete benzetilerek, aynı senaryonun gerçekleşmesi halinde Bitcoin’de yeni rekorun gelebileceği kaydedildi.

2022'de de ralli beklentisi

Söz konusu döenmde Bitcoin, 30 bin dolar seviyesine düzeltme yaşamadan önce yaklaşık 20 bin dolardan 40 bin doların üzerine çıkmıştı.

Kripto ticareti analisti Michael van de Poppe ise Bitcoin’de yeni bir ralli başlaması için 50 bin 500 dolar seviyesini işaret ederek, “Bitcoin’de ilk atılım gerçekleşti. Ancak yine de yükselişte olduğumuzu belirtmek için yeterli seviyeyi kırmamız gerekiyor. Genel olarak, 50,5 bin ila 51,5 bin dolarlık seviyeyi geçersek, ralli için ikna olacağım. Ayrıca, 2022 genel olarak harika bir yıl olacak” dedi.