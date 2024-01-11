Bitcoin için tarihi gün! ETF onaylandı
Uzun zamandır beklenen Bitcoin Borsa Yatırım Fonu başvuruları SEC tarafından onaylandı.
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, spot Bitcoin Borsa Yatırım Fonu başvurularını onayladı.
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Uzun zamandır beklenen Bitcoin Borsa Yatırım Fonu başvuruları SEC tarafından onaylandı.
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, spot Bitcoin Borsa Yatırım Fonu başvurularını onayladı.
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