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Teknoloji Bitcoin için tarihi gün! ETF onaylandı
Teknoloji

Bitcoin için tarihi gün! ETF onaylandı

Yeniakit Publisher
2024-01-11 00:58:00 - 2024-01-11 01:00:19
Bitcoin için tarihi gün! ETF onaylandı

Uzun zamandır beklenen Bitcoin Borsa Yatırım Fonu başvuruları SEC tarafından onaylandı.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, spot Bitcoin Borsa Yatırım Fonu başvurularını onayladı.

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