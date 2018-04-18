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Bitcoin hakkında şok yaptırım! Soruşturulma başlatıldı

Elektronik para birimi Bitcoin ve benzeri kripto paraların artmasıyla birlikte tüketiciler bu alandaki yatırımlarının güvenlik açısından durumunu merak etmesi üzerine New York Başsavcısı Eric T. Schneiderman,iç kontroller ve müşteri varlıklarını korumaya yönelik önlemler hakkında önemli bilgiler talep eden on üç büyük sanal döviz işlem platformuna mektup gönderdi.

18 Nisan 2018 Çarşamba 16:22
Bitcoin hakkında şok yaptırım! Soruşturulma başlatıldı

Kripto paraların artmasıyla birlikte, New York'ta ve ülke genelinde tüketiciler, paralarını yatırdıklarında şeffaflık ve hesap verebilirlik hakkına sahip olduğu belirtilen Başsavcı Schneiderman, "Çoğu zaman, tüketiciler bu ticaret platformlarının adalet, dürüstlüğü ve güvenliğini değerlendirmek için ihtiyaç duydukları temel bilgilere sahip değiller" dedi.

BAŞSAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, perakende yatırımcıların sanal para birimi ticaretine güven duydukları platformlara ve uygulayıcı kurumları, yatırımcıları ve tüketicileri daha iyi bilgilendirmeye yönelik olarak şeffaflığı ve hesap verebilirliği artırmayı amaçladığı vurgulandı.
New York Başsavcısı Eric T. Schneiderman imzasıyla platformlara gönderilen mektupta yer alan ankette; Mülkiyet ve Kontrol, Temel İşlem ve Ücretler, Ticaret Politikaları ve Prosedürleri, Ticari İşlemlerin Kesintileri ve diğer askıya almalar da dahil olmak üzere altı ana konu başlığı altında yer alan bilgileri açıklaması istendi. Ayrıca platformlardan; İç Kontroller, Gizlilik ve Para Aklama gibi konularda platformların şüpheli ticaret ve piyasa manipülasyonu ile mücadeleye yaklaşımlarını tanımlamasını talep etti. Botların işletilmesi ile ilgili politikalar konusunda da halka açık olmayan ticaret bilgilerinin kullanımı ve erişimindeki sınırlamaları, müşteri fonlarını hırsızlık, sahtecilikten ve diğer risklerden korumak için ne tür önlemler alındığı mektupta sorulan diğer hususlar olduğu açıklandı.

CEVAPLAR ANALİZ EDİLECEK

Açıklamanın son bölümünde Başsavcılık ofisinin bu sürecin sonunda gelecek cevapları analiz ederek öğrendiklerini halka açıklayacağı bildirildi.
Bilgi istenilen kripto para platformlarının isimleri; Coinbase, Inc. (GDAX), Gemini Trust Company, bitFlyer USA Inc., iFinex Inc. (Bitfinex), Bitstamp USA Inc., Payward, Inc. (Kraken), Bittrex, Inc., Circle Internet Financial Limited (Poloniex LLC), Binance Limited, Elite Way Developments LLP (Tidex.com), Gate Technology Incorporated (Gate.io), itBit Trust Company; and, Huobi Global Limited (Huobi.Pro) şeklinde açıklandı.

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 16:22
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