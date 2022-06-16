'Bitcoin fiyatının 10 bin dolara düşmesi beni şaşırtmaz'

ABD merkezli yatırım şirketi Doubleline Capital CEO'su Jeffrey Gundlach, Bitcoin fiyatının 10 bin dolara düşmesinin kendisinin şaşırtmayacağını söyledi.

CNBC'ye konuşan Gundlach, "Kripto dünyasının bazı parçaları patladı ve Bitcoin 10 bin dolara düşebilir. Bitcoin fiyatı 30 bin doları aşağı kırdığında grafiklere baktım ve 20 bin dolara çok çabuk gelinebileceğini gördüm ve bunu yaptı" dedi.

Konuşmasında Fed'in aldığı kararları da değerlendiren Gundlach, Fed'in çok kısa vadeli hareket eder hale geldiğini savundu.

Bu yılın sonunda enflasyonun yüzde 7'ye yaklaşmasını beklediğini ifade eden Gundlach, yaz aylarında Fed'in faiz artırımlarına devam etmesini beklediğini de vurguladı.

Gundlach ayrıca, ABD ekonomisinin pek çok kişinin ifade ettiğinden daha zayıf göründüğünü de öne sürdü.