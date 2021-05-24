Bitcoin, Ethereum ve Altcoin ne kadar? BTC, Dogecoin, XRP kaç lira oldu?

Kripto para piyasaları son 24 saatte yüzde 7'den fazla değer kaybederek 1.5 trilyon doların altına indi. Kripto para piyasaları 2 Mart tarihinden sonra ilk defa 1.5 trilyon doların altını gördü.

Bitcoin yüzde 4 değer kaybederek 35 bin 198 dolara indir. BTC'nin piyasa değeri 657 milyara düştü ancak piyasa hakimiyeti yüzde 44'e yükseldi. Ethereum da değer kaybetti. ETH fiyatı yüzde 5 azalarak 2 bin 138 dolar oldu. Ripple ise uzun süre sonra bir doların altıda. XRP pifayı yüzde 11'den fazla değer kabederek 81 cente geriledi. Dogecoin de düşen kripto paralardan. DOGE fiyatı yüzde 9 düşerek 31 cent oldu.