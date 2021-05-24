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Yeniakit Publisher
2021-05-24 09:19:00 - 2021-05-24 09:20:04
Bitcoin, Ethereum ve Altcoin ne kadar? BTC, Dogecoin, XRP kaç lira oldu?

Kripto para piyasaları son 24 saatte yüzde 7'den fazla değer kaybederek 1.5 trilyon doların altına indi. Kripto para piyasaları 2 Mart tarihinden sonra ilk defa 1.5 trilyon doların altını gördü. 

Bitcoin yüzde 4 değer kaybederek 35 bin 198 dolara indir. BTC'nin piyasa değeri 657 milyara düştü ancak piyasa hakimiyeti yüzde 44'e yükseldi. Ethereum da değer kaybetti. ETH fiyatı yüzde 5 azalarak 2 bin 138 dolar oldu.  Ripple ise uzun süre sonra bir doların altıda. XRP pifayı yüzde 11'den fazla değer kabederek 81 cente geriledi.  Dogecoin de düşen kripto paralardan. DOGE fiyatı yüzde 9 düşerek 31 cent oldu. 

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