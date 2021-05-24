Bitcoin, Ethereum ve Altcoin ne kadar? BTC, Dogecoin, XRP kaç lira oldu?
Bitcoin, Ethereum ve Altcoin düştü mü, yükseldi mi? Yatırımını kripto paradan yana kullananlar 24 Mayıs 2021 Pazartesi kripto paraların ne kadar olduğunu sorguluyor. Bitcoin, Ethereum ve Altcoin ne kadar? BTC, Dogecoin, XRP kaç lira oldu? Bitcoin, Ethereum kaç dolar?
Kripto para piyasaları son 24 saatte yüzde 7'den fazla değer kaybederek 1.5 trilyon doların altına indi. Kripto para piyasaları 2 Mart tarihinden sonra ilk defa 1.5 trilyon doların altını gördü.
Bitcoin yüzde 4 değer kaybederek 35 bin 198 dolara indir. BTC'nin piyasa değeri 657 milyara düştü ancak piyasa hakimiyeti yüzde 44'e yükseldi. Ethereum da değer kaybetti. ETH fiyatı yüzde 5 azalarak 2 bin 138 dolar oldu. Ripple ise uzun süre sonra bir doların altıda. XRP pifayı yüzde 11'den fazla değer kabederek 81 cente geriledi. Dogecoin de düşen kripto paralardan. DOGE fiyatı yüzde 9 düşerek 31 cent oldu.